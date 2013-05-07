بررسی مشکلات 777 واحد صنعتی مازندران در ستاد تسهیل

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سلسله نشست های ستاد تسهیل و پشتیبانی امور واحدهای تولیدی 408 درخواست متقاضیان تسهیلات سرمایه درگردش بررسی و مورد تائید کارگروه استانی قرار گرفت.



وی افزود: نیاز به تسهیلات سرمایه درگردش این تعداد متقاضی به ارزش 681 میلیارد تومان بوده که به بانکهای عامل معرفی شدند.



هاشم پور گفت: در سال گذشته 19 نشست ستاد تسهیل و پشتیبانی از واحدهای تولیدی استان به ریاست استانداری مازندران برگزار شد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: در 75 کارگروه تخصصی مشکلات 777 واحد صنعتی بررسی که منجر به 826 مصوبه شد.



هاشم پور با شاره به مهم ترین موضوعات این مصوبات گفت: مهمترین موضوعات مطرح شده توسط واحدهای تولیدی و صنعتی در خصوص سرمایه در گردش، امور مالیاتی، سرمایه در گردش، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، سرمایه ثابت و گمرک و استمهال و تقسیط معوقات بانکی است.

