91 نفر از توزيع کنندگان مواد مخدر در بندرعباس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اسماعيل مشايخ در تشريح اين خبر گفت: ماموران انتظامي شهرستان بندرعباس در 24 ساعته گذشته دراجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر در يک اقدام هماهنگ 91 نفر که در امر خريد و فروش مواد مخدر دخيل بودند را دستگير و بيش از سه کيلوگرم انواع مواد مخدرکشف و ضبط کردند.

وي با بيان اينکه قبل از اجرای عملیات با اقدامات اطلاعاتی انجام شده مخفيگاها و مکان هاي توزيع مواد مخدر مورد شناسايي قرار گرفت افزود: در بازرسی از اين مکانها علاوه بر کشف انواع مواد مخدر در بسته هاي کوچک و آماده فروش، تعدادي ترازوي توزين مواد و آلات و ادوات استعمال مواد نيز کشف و ضبط شد.

اين مسئول انتظامی شهرستان ضمن تاکید بر استمرار طرح های پاکسازی محلات آلوده بندرعباس خاطر نشان کرد: مواد مخدر مکشوفه به یگان انتقال و متهمان دستگير شده پس از تشکيل پرونده مقدماتي جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضايي معرفي شدند.

جدیت قاطعیت پلیس هرمزگان در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان از تشدید اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و بازرسی 14 باب منزل متعلق به توزیع کنندگان مواد در محلات بندرعباس خبر داد.

سرهنگ سید احمد خدایی در این رابطه اظهار داشت : مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مقابله با تهیه، توزیع مواد مخدر و همچنین در اجرای پاکسازی نقاط آلوده، با همکاری یگان ویژه استان طرح پاکسازی را در محلات بندرعباس اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران از 14 باب منزل متعلق به توزیع کنندگان و خرده فروشان در محلات بازرسی و در این رابطه مقادیری مواد مخدر شیشه، تریاک، هروئین و حشیش آماده فروش و حدود 40 هزار عدد انواع قرص های روانگردان و مقداری مشروبات الکلی کشف و 11 نفر از خرده فروشان و توزیع کنندگان دستگیر و یکدستگاه خودرو سواری متعلق به یکی از متهمان توقیف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان خاطرنشان کرد: مواد مخدر مکشوفه به همراه افراد دستگیر شده به پلیس مبارزه با مواد مخدر انتقال و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.