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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۲

اخبار کوتاه انتظامی/

91 نفر از توزيع کنندگان مواد مخدر در بندرعباس دستگیر شدند

91 نفر از توزيع کنندگان مواد مخدر در بندرعباس دستگیر شدند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: جانشين فرماندهي انتظامي شهرستان بندرعباس از اجراي طرح مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اسماعيل مشايخ در تشريح اين خبر گفت: ماموران انتظامي شهرستان بندرعباس در 24 ساعته گذشته دراجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر در يک اقدام هماهنگ 91 نفر که در امر خريد و فروش مواد مخدر دخيل بودند را دستگير و بيش از سه کيلوگرم انواع مواد مخدرکشف و ضبط کردند.

وي با بيان اينکه قبل از اجرای عملیات با اقدامات اطلاعاتی انجام شده مخفيگاها و مکان هاي توزيع مواد مخدر مورد شناسايي قرار گرفت افزود: در بازرسی از اين مکانها علاوه بر کشف انواع مواد مخدر در بسته هاي کوچک و آماده فروش، تعدادي ترازوي توزين مواد و آلات و ادوات استعمال مواد نيز کشف و ضبط شد.

اين مسئول انتظامی شهرستان ضمن تاکید بر استمرار طرح های پاکسازی محلات آلوده بندرعباس خاطر نشان کرد: مواد مخدر مکشوفه به یگان انتقال و متهمان دستگير شده پس از تشکيل پرونده مقدماتي جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضايي معرفي شدند.

جدیت قاطعیت پلیس هرمزگان در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان از تشدید اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و بازرسی 14 باب منزل متعلق به توزیع کنندگان مواد در محلات بندرعباس خبر داد.

سرهنگ سید احمد خدایی در این رابطه اظهار داشت : مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مقابله با تهیه، توزیع مواد مخدر و همچنین در اجرای پاکسازی نقاط آلوده، با همکاری یگان ویژه استان طرح پاکسازی را در محلات بندرعباس اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران از 14 باب منزل متعلق به توزیع کنندگان و خرده فروشان در محلات بازرسی و در این رابطه مقادیری مواد مخدر شیشه، تریاک، هروئین و حشیش  آماده فروش و حدود 40 هزار عدد انواع قرص های روانگردان و مقداری مشروبات الکلی کشف و 11 نفر از خرده فروشان و توزیع کنندگان دستگیر و یکدستگاه خودرو سواری متعلق به یکی از متهمان توقیف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان خاطرنشان کرد: مواد مخدر مکشوفه به همراه افراد دستگیر شده به پلیس مبارزه با مواد مخدر انتقال و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 2049485

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