تاخیر شش ماهه در پرداخت حقوق کارگران آبفای پارس آباد/ عباسی: اعتبار نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 45 نفر از كارگران اپراتور و آبداران اداره آب فاضلاب روستايي شهرستان پارس آباد از بی توجهی در پرداخت حق و حقوق خود ابراز نارضایتی كردند.

این عده که عمدتا آبداران روستایی شهرستان پارس آّباد هستند، با ارسال نامه ای سرگشاده از فرماندار این شهرستان خواستار رسیدگی و پرداخت سریع حقوق خود شدند.

این كارگران اعلام کرده اند که از آذرماه سال 91 تاكنون حق و حقوق خود را دریافت نكرده اند و از پرداخت سبد حمایتی به انضمام عيدي، پاداش و مواردی مشابه بی نصیب مانده اند.

این عده در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید داشتند که با تاخیر در پرداخت حقوق مشکلات مالی و اقتصادی زیادی گریبان آنها و خانواده‌هایشان را گرفته است.

یکی از این کارگران با اشاره به سختی کار و كمبود حقوق و مزایا به خبرنگار مهر گفت: با این وجود حقوق ناچیز کارگران که از قشر کم درآمد منطقه محسوب می شوند، طی این مدت پرداخت نشده و این افراد تحت فشار قرار دارند.

وی با اشاره به وضعيت تورم ومشكلات اقتصادي موجود عدم دریافت حقوق طی این مدت را موجب تحمل مشکلات زیادی دانست و یادآور شد که انتظار داریم مسئولان آبفای روستایی استان و نیز سایر مسئولان استان و شهرستان به این مهم رسیدگی کنند.

عدم تامین اعتبارات دلیل دیرکرد حقوق کارگران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این مطلب عدم تامین اعتبارات را دلیل اصلی این مشکل برشمرد.

پرویز عباسی با بیان اینکه این تعداد تحت نظر شرکت پیمانکار بهره برداری فعالیت می کنند، متذکر شد: اعتبارات این بخش باید از محل اعتبارات استانی تامین می شد که به دلیل عدم تامین کامل و 100 درصدی، پرداخت صورت وضعیت پیمانکار به تاخیر افتاده است.

وی تصریح کرد: پیمانکار مربوطه نیز به این دلیل قادر به پرداخت حقوق کارگران که عمدتا آبداران روستایی هستند، نبوده و حقوق این کارگران با تاخیر مواجه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان با اشاره به پرداخت حقوق آذرماه کارگران آبفای روستایی پارس آباد، افزود: از اول بهمن تاکنون که چهار ماه را شامل می شود حقوق این افراد پرداخت نشده است.

پیگیر حل این مشکل هستیم

وی تاکید کرد: به محض دریافت تنخواه و اعتبارات عمرانی سال 92 تمام حق و حقوق پیمانکار و بالطبع کارگران پرداخت خواهد شد.

عباسی با اشاره به پیگیری های مستمر برای حل این مشکل عنوان کرد: ما به مشکلات این کارگران اشراف داریم و تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم که با توجه به شرایط فعلی، صورت وضعیت پیمانکار را پرداخت کنیم تا این شرکت نیز قادر به تامین حقوق این کارگران باشد.