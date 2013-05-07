دانشگاههای بخش رودپی جنوبی در ارتقای علمی منطقه پیشتاز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عادل روحی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از معلمان بخش رودپی جنوبی با اشاره به اینکه 10 دانشگاه در منطقه رودپی جنوبی توانمندی است تا بعد فرهنگی این منطقه به توسعه چشمگیری برسد، افزود: ضرورت ایجاب می کند تا با وجود مراکز علمی متعدد، به فعالیت آموزشی و پرورشی در این منطقه به صورت ویژه ای پرداخته شود.



وی بر لزوم توجه به نامگذاری حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در سال جاری تاکید کرد و افزود: معلمان به عنوان پرچمداران نظام تعلیم و تربیت نقش موثری در تحقق این حماسه ها دارند.



روحی یادآورشد: نصیحت برادرانه بنده به معلمان دلسوز و فهیم این است که هدف آنان صرفا برای سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و با پرورش فکر دانش آموزان بتوانید اندیشمندانی را برای خدمت رسانی تحویل جامعه دینی دهید.



بخشدار رودپی جنوبی، ظرفیت های فرهنگی، علمی، ورزشی، اقتصادی، صنعتی و گردشگری را در این منطقه مطلوب دانست و ادامه داد: 45 روستای بخش رودپی جنوبی دارای 23 هزار و 180 نفر جمعیت است که می تواند برای بهره مندی از این ظرفیت ها موثر باشد.

وی ادامه داد: آثار ماندگار استاد شهید مطهری برای تمام سنین قابل بهره برداری است زیرا استاد مطهری تخصص ویژه ای در مخاطب شناسی داشت.



روحی، مدرسه را محلی برای صیانت از ارزش های دینی دانست و گفت: معلمی جایگاه رفیعی دارد که هر یک از بزرگان دین این مرتبه را ارزشی می دانند و قشر معلم جامعه باید قدر این جایگاه را بداند.



وی اظهار داشت: در این برهه از زمان که هجمه های فرهنگی دشمن زیاد است ، نقش معلمان نیز حساس تر از همیشه است.



بخشدار رودپی جنوبی، معلمان را مشعل دار هدایتگری دانست و ادامه داد: این قشر فرزانه چراغ راهی برای دانش آموزان در حالت گمراهی هستند.



