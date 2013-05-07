خودکفایی 200هزار خانوار و ایجاد 600هزار فرصت شغلی طی دو سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین انواری در نشستی که با حضور مهمانان کنگره بین المللی صنایع دستی و هنر اسلامی و اساتید و کارشناسان صنایع دستی 32 کشور عضو سازمان همکاریهای اسلامی oic و تعدادی از مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد،این نهاد را گوشه ای از خانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری معرفی کرد و گفت:کمیته امداد امام خمینی(ره) اولین نهادی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به فرمان حضرت امام خمینی(ره) تاسیس شد و قبل از تاسیس نیز فعالیتها در حمایت از محرومان به شکل دیگری به خانواده های مبارزان صورت گرفته است.

وی افزود:منظومه ای که حضرت امام (ره) براساس مبانی دینی طراحی و عملیاتی کردند می توان گفت یک قطعه ای از قطعات نظام، کمیته امداد بود.

وی مردمی بودن را از ویژگیهای منحصر به فرد این نهاد عنوان کرد و افزود:در اکثر کشورها کمک به نیازمندان از باب" ترحم" صورت می گیرد؛اما در کمیته امداد امام(ره) به عنوان نهاد مقدس در نظام ولائی" تکریم" نیازمندان و حفظ کرامت و عظمت انسانی مورد توجه است که این امر به عنوان فرق این نهاد با خیریه ها و سازمانهای حمایتی در دیگر کشورهااست.

وی با بیان اینکه این نهاد به منظور تکریم نیازمندان به تقویت قوای نهفته در محرومان و ایجاد ثبات در زندگی و استقامت در برابر فشارها و احساس نشاط در تمامی ابعاد به فعالیت می پردازد،خاطر نشان کرد:شناسایی استعدادهای حرفه ای از پا افتادگان و سرمایه گذاری در جهت شکوفایی و هدایت آنان تا مرحله توانمندسازی و خودکفایی از کارهای مهم این نهاد است .

وی یادآورشد:اکنون 800هزار دانش آموز،یکصد هزار دانشجو،بیش از 1 میلیون زن سرپرست خانوار و 5/1 میلیون سالمند از حمایتهای معیشتی و توانمندسازی این نهاد بهره مند هستند که برای تمامی این افراد که مستعد کار هستند،استعدادسنجی صورت می گیرد تا در نهایت منجر به شکوفایی استعدادهای حرفه ای و شغلی و تولید محصول آنان شود.



خودکفایی 200هزار و ایجاد 600هزار فرصت شغلی طی دو سال گذشته

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) آموزش کوتاه مدت،سرمایه کم و ریسک پایین را از ویژگیهای فرصتهای شغلی این نهاد برای نیازمندان معرفی کرد و افزود:در 2 سال اخیر حدود 200هزار خانوار به خودکفایی رسیده اند و از تحت حمایت خارج شده اند و برای 600هزار خانوار نیز فرصت شغلی در زمینه های کشاورزی،دامداری،شیلات،صنایع دستی و کارهای خدماتی ایجاد شده است.

انواری با بیان اینکه امر اشتغال فقط جنبه اقتصادی ندارد،ادامه داد:اشتغال فرد را احیاء می کند و خودباوری،اعتماد به نفس،ایجاد انگیزه،بروز و ظهور استعداد انسانی، امید و نشاط از آثار ایجاد اشتغال است که با وجود آن،اقتصاد،فرهنگ و تربیت نیز تامین می شود.

وی در پایان نیز از آمادگی این نهاد در جهت ارائه الگوهای حمایتی این نهاد و همچنین آموزش و حرفه آموزی و کارورزی در امداد امام(ره) برای دیگر کشورها خبر داد.

