مردم رئیس جمهوری انتخاب کنند که در مسیر تحقق عدالت گام بردارد

بهرام بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب در نامگذاری سالجاری اظهار داشت: انتخابات 24 خردادماه به عنوان فرصتی برای خلق حماسه سیاسی مطرح است که مردم باید با مشارکت گسترده خود در مسیر خلق این حماسه حرکت کنند.

وی با تاکید بر ضرورت انتخاب رئیس جمهور اصلح مطابق با معیارها و شاخصهای مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: باید این نکته در نظر گرفته شود که در مسیر خلق حماسه سیاسی اصل موضوع انتخاب اصلح گم نشود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب ادامه داد: مردم در طول دوران دفاع مقدس در سنگرهای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران حضور فعال داشتند و امروز نیز با پیروی از منویات رهبری در صحنه خلق حماسه سیاسی پیشتاز خواهند بود.

وی افزود: همه باید در انتخابات شرکت کنند تا علاوه بر ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در جامعه، توطئه های دشمنان نیز خنثی شود چرا که هر رای تیری است که به سمت دشمن رها خواهد شد.

بیرانوند با تاکید بر ضرورت توجه به میزان ولایتمداری کاندیداها، یادآور شد: باید رئیس جمهوری انتخاب شود که فاصله طبقاتی موجود در جامعه را تشخیص داده و بتواند توزیع عادلانه امکانات در میان تمام طبقات جامعه مدیریت کند.