17 هزار تاکسی پشت خط نوسازی متوقف مانده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مظفر با بیان این مطلب اظهار کرد: 17 هزار تاکسی شهر تهران موفق به اخذ معاینه فنی نشده اند و منتظر نوسازی هستند.وی با بیان اینکه متاسفانه روند نوسازی تاکسی ها حدود 2 سال است متوقف شده گفت: پلیس راهور اعلام کرده بود که تنها ماشین های دو ایربگ را شماره گذاری می کند که با گفتگو های صورت گرفته این مساله را حل کردیم .

مظفر تصریح کرد: مشکل اساسی این است که کارخانه های خودروسازی می گویند صرفا با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور قرار داد می بندیم که این ستاد هم 2 سال است به وظیفه خود عمل نکرده و خودروسازان هم جداگانه با سازمان تاکسیرانی قرار داد منعقد نمی کنند.

وی ادامه داد: جلسات پی در پی با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت داشتیم تا با خودروسازان قرار داد ببندند و منابع بانکی نیز برای این مهم در نظر بگیرند تا بتوانیم به رانندگان تاکسی برای نوسازی خودروهایشان تسهیلات ارایه کنیم اما متاسفانه تغییرات مدیریتی در این ستاد مذاکرات ما را به نقطه صفر رساند اما امیدواریم با حضور تیم جدید اتفاقات خوبی در این زمینه بیافتد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی گفت: به نظر می رسد که مدیران قبلی به طور متمرکز وقت روی این موضوع نمی گذاشتند چون مشغله ها و مشاغل مختلف داشتند و گویا ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وظیفه نوسازی تاکسی ها را فراموش کرده بود.