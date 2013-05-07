پروژه ساختمانی ورزش زورخانه ای کوثر پس از پنج سال تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمی جواهری قبل از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از پهلوانان، قهرمانان و مربیان کشتی پهلوانی و هنرهای فردی و زورخانه ای که در محل ادراه کل ورزش و جوانان در مشهد برگزار شد اظهار کرد: پول وقتی ارزش دارد که در جای خودش هزینه شود.

وی افزود: هر پولی یک برکتی دارد و در صورتی که خداوند پولی به انسان بدهد مصرف آن در زمینه سلامت انسان کار بسیار ارزشمند و پسندیده ای است.

مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان بیان کرد: روزی که قرار بود از دانشگاه به دایره خدمت در اداره ورزش وارد شوم بسیاری از اطرافیانم گفتند این کار را انجام نده چون ورزش حاشیه های زیادی دارد و امروز که مدتی از حضورم در ورزش می گذرد مادرم نیز از من می پرسد این چه کاری بود که انتخاب کردی و چرا وارد این عرصه شده ای، امام من معتقدم عرض عمر انسان مهم تر از طول آن است و اینکه بتوانی خدمتی انجام بدهی بسیار مهم است.

وی با اشاره به حال و هوایی که در ورزش پهلوانی و زور خانه ای حاکم است عنوان کرد: حال و هوایی که در این ورزش وجود دارد در هیچ ورزش دیگری وجود ندارد.

هاشمی جواهری گفت: اکنون که در بین پیشکسوتان و قهرمانان ورزش پهلوانی هستم بخوشحال و خرسندم که هیئت ورزش های پهلوانی از حاشیه هایی که یک زمانی گریبانگیرش شده بود دور شده است.

وی همچنین با اشاره به بودجه 10 میلیارد ریالی که از وزارت ورزش و جوانان دریافت کرده است بیان کرد: وزارت به پیشنهاد بنده تصمیم گرفت تا پروژه ساختمانی کوثر مشهد را که از پنج سال قبل تاکنون 40 درصد پیشرفت داشته با اختصاص بودجه 10 میلیارد ریالی تکمیل کند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان افزود: این پروژه که در آن یک سالن ورش های باستانی ساخته خواهد شد یکی از بهترین و بزرگترین سالن های باستانی استان و کشور خواهد شد.

وی با اشاره به پیشرفت 17 درصدی پروژه در یک هفته گذشته بیان کرد: ساختمان این پروژه تا نیمه اول خرداد ماه سال جاری تمکیل خواهد شد.

هاشمی جواهری همچنین از بازسازی و نوسازی گود زورخانه کوچه عیدگاه مشهد که در منطقه ثامن واقع شده است خبر داد و بیان کرد: این زور خانه همان زورخانه ای است که مقام معظم رهبری(مد الظله العالی) در آن ورزش می کرده اند.

گفتنی است، در پایان این مراسم از تعدادی از پهلوانان و قهرمانان ورزش پهلوانی و قهرمانی خراسان رضوی تقدیر بعمل آمد که از جمله این نامداران ورزش استان پهلوانان امیر رشید لمیر،حمید قشنگ، عبدالرضا کارگر تقی خراسانی و احمد میرزا پور را می توان نام برد.