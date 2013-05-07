راه اندازی 66 پردیس دانشگاهی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جهان بخش محبی نیا ظهر سه شنبه در مراسم بیست و نهمین یادواره برگداشت مقام معلم در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ساری اظهار داشت: هم اکنون 66 پردیس دانشگاهی در سراسر کشور راه‌اندازی شده که بیش از 56 هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در این دانشگاهها مشغول تحصیل هستند.

وی پرداختن به تعلیم و تربیت را امری ضروری دانست و گفت: این مهم همواره در دین مبین اسلام مورد تاکید و سفارش قرار گرفته که معلمان باید بکوشند به درستی به رسالت خود در این زمینه جامه عمل بپوشانند.

محبی نیا با اشاره به اینکه در حال حاضر هر ملتی برای خود فرهنگی دارد اما هر ملتی تمدن ندارد گفت: ملت ایران یکی از ملت ها و جوامع صاحب تمدن است که تمام ملت ها به خصوص ملت های بزرگ در عزت، اقتدار ، بزرگی، زیبایی، جنبه های فلسفی، هنرشناختی و زیباشناختی ملت ما معترف هستند.

وی افزود: امروز نگاه ما به تعلیم وتربیت دانش آموزان باید از اساس متحول شود، افزود: اگر بخواهیم افتخار ایران را حفظ کنیم باید معلم را خط مقدم جنگ توسعه علمی قرار دهیم

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور با بیان اینکه قبله توسعه ایران آموزش و پرورش است، گفت: بنیان آموزش و پرورش می خواهد پایداری آینده را از آن خود کند و این امر در گرو عمل سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است.

محبی نیا گفت: پردیس مازندران یکی از پایه های محکم علمی است و اینکه مازندران قطب فضیلت قلمداد شود جای هیچ شکی نیست.

وی افزود: هیچ روش وشیوه ای به مانند تعلیم وتربیت به روی شخصیت انسان اثرگذار نیست.

این مقام مسئول افزود: اگر دانش آموزان با توجه به الزامات موجود به سوی فرآیند هوشمندی سوق داده نشوند بدون شک جامعه ای عقب مانده ای را خواهیم داشت.