کاندیدای ائتلاف پنجگانه حداکثر پنج شنبه معرفی خواهد شد

حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این که کاندیدای نهایی این ائتلاف تا فردا (چهارشنبه) معرفی خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد: قبلا هم گفته ایم و بازهم بنده تاکید می کنم که اعضای ائتلاف تا پایان هفته به جمع بندی رسیده و تصمیم گیری خواهند کرد که چه کسی را معرفی کنند.

وی افزود: احتمالا فردا چهارشنبه و نهایتا تا پنج شنبه کاندیدای نهایی ائتلاف پنج گانه اصولگرایان معرفی خواهد شد.

دبیر ائتلاف پنج گانه اصولگزایان در پاسخ به این سئوال که شنیده می شود، منوچهر متکی کاندیدای نهایی و برگزیده ائتلاف است، تصریح کرد: بهتر است این موضوع را از کسانی بپرسید که این خبر را مطرح کرده اند.

وی در عین حال ادامه داد: هنوز هیچ کدام از اعضای ائتلاف 5گانه به عنوان کاندیدای نهایی برگزیده نشده اند و در حال حاضر هم مشغول بررسی و جمع بندی نظر سنجی ها هستیم که امیدواریم تا پایان هفته نتیجه نهایی مشخص شود.

موسی پور در پاسخ به این سئوال که کاندیدای نهایی ائتلاف 5 گانه چه زمانی برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه می کند، خاطر نشان کرد که کاندیدای منتخب ائتلاف 5 گانه احتمالا آخرین روز ثبت نام یعنی شنبه به وزارت کشور مراجعه کرده و ثبت نام خواهد کرد.