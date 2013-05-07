ایده های پژوهشی مازنیها تجاری سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح كلينيك صنعت و دانشگاه در مركز خدمات كسب و كار شهرك صنعتي آمل، مهم ترين اهداف كلينيك صنعت در شهركها صنعتي استان را ايجاد شبكه گسترده متخصصان صنعتي، ارائه مشاوره تخصصي فني به واحدهاي صنعتي در جهت حل مشكلات فني، ارتقاي كمي و كيفي محصولات توليدي، هدايت تحقيقات دانشگاهي، غني سازي علمي و تخصصي و شناسايي و معرفي متخصصان و محققان برجسته اعلام كرد.

وی افزود: امروز لازم است كه علم به كمك صنعت بيايد و روشها و ساختارهاي سنتي به مرور زمان كنار گذاشته ، فناوري و تكنولوژي جديد جايگزين روشهاي سنتي شود.



وفایی نژاد گفت: افتتاح كلينيك صنعت و دانشگاه و در آميخته شدن علم و تكنولوژي در حوزه صنعت، روند پيشبرد توليد مطلوب تر با كيفيت بهتر و قدرت رقابت پذيري در عرصه هاي داخلي و خارجي و توانمند سازي توليدات بومي را بهمراه خواهد داشت.



مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران، به ضرورت های تشكيل كلينيك صنعت و دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: نبود وجود مركز جامعي براي ارائه مشاوره تخصصي ، همسويي و تمركز تحقيقات دانشگاهي ، برقراري ارتباط مؤثر و مستمر بين دانشگاه و صنعت در شهركهاي صنعتي و بستر سازي بيشتر براي تجاري سازي ايده هاي پژوهشي و تحقيقاتي از اهداف راه اندازی این کلینیک در مازندران بود.



در پایان اين مراسم پس از افتتاح كلينيك صنعت و دانشگاه در مركز خدمات كسب و كار شهرك صنعتي آمل، تفاهم نامه همكاري بين شركت شهركهاي صنعتي و دانشگاه مازندران، با هدف برقراري همكاري بين سازماني، تأمين نيازمنديهاي آموزشي، پژوهشي و بهره برداري از توانمندي ها و ظرفيت هاي بالقوه بين سازماني در شش ماده بین آقایان وفايي نژاد مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و احمدپور رئيس دانشگاه مازندران منعقد شد.





