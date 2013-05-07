49 شهيد فرهنگی در استان زنجان وجود دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امير نظری، ظهر سه شنبه در جلسه تجليل از خانواده شهدای فرهنگی استان، افزود: 4 هزار و 900 شهيد فرهنگی و 36 هزار دانشجوی شهيد در كشور وجود دارد كه بازماندگان آنها عناصر باارزش و تأثيرگذار جامعه هستند.
وی ادامه داد: همچنين هر ماه به طور متوسط يك يادواره شهدا در استان برگزار شده است و بيش از يك ميليون نفر به راهيان نور اعزام شدند كه 1200 نفر از آنها فرهنگی هستند.
همچنین در ادامه عضو هيئت علمی دانشگاه امام حسين(ع)، گفت: تك تك شهدای فرهنگی ارزشمند هستند زيرا در كنار خود، دانشآموزانی تربيت كردند كه برای مشاركت در جنگ آماده بودند و روحيه شهادتطلبی توسط معلمان به آنها القاء شده بود؛ لذا دانشآموزان شهيد نيز جزو فرهنگيان بودند و تأثيرگذارترين رزمندگان نيز معلمان، دانشآموزان و دانشجويان بودند زيرا آنها با اعتقاد قوی در جبهه حضور داشتند و با تمام وجود حركت میكردند.
سردار ناصر بيات، افزود: اگر حوائجی از شهدا خواسته شود به شرط اعتقاد به طور قطع برآورده میشود زيرا شهدا حلقه اتصال افراد زمينی با ائمه اطهار(ع) و خداوند متعال هستند و خداوند حوائج را به اعتبار شهدا میدهد ولی بايد دقت شود كه بسياری از جانبازان فرهنگی كه بعد از دوران دفاع مقدس شهيد شدند فراموش نشوند.
عضو هيئت علمی دانشگاه امام حسين(ع) ادامه داد: احترام به معلم نبايد فراموش شود نمونه آن شهيد مطهری است كه هيچگاه يك گام جلوتر از استاد خود حركت نمیكرد.
سردار بیات ادامه داد: البته بايد معلمان نيز به اين موضوع توجه داشته باشند كه جايگاه افراد بزرگ مانند علامه طباطبايی به واسطه تواضع آنها است نه علمشان و لذا معلمان بايد خصلتهايی را در خود پرورش دهند كه از آن جمله اخلاق، احاطه علمی، اخلاص، تواضع، عشق به كار كه موتور محركه تمام كارهاست، مخاطبشناسی و ظاهر مناسب است.
زنجان - خبرگزاری مهر: مديركل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در استان زنجان 49 شهيد فرهنگی، 407 دانشآموز شهيد، 20 همسر شهيد، 93 آزاده فرهنگی، 422 جانباز فرهنگی وجود دارد و 2 هزار نفر از كاركنان آموزش و پرورش، سابقه حضور در جبهه را دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، امير نظری، ظهر سه شنبه در جلسه تجليل از خانواده شهدای فرهنگی استان، افزود: 4 هزار و 900 شهيد فرهنگی و 36 هزار دانشجوی شهيد در كشور وجود دارد كه بازماندگان آنها عناصر باارزش و تأثيرگذار جامعه هستند.
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