49 شهيد فرهنگی در استان زنجان وجود دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امير نظری، ظهر سه شنبه در جلسه تجليل از خانواده شهدای فرهنگی استان، افزود: 4 هزار و 900 شهيد فرهنگی و 36 هزار دانشجوی شهيد در كشور وجود دارد كه بازماندگان آنها عناصر باارزش و تأثيرگذار جامعه هستند.



وی ادامه داد: همچنين هر ماه به طور متوسط يك يادواره شهدا در استان برگزار شده است و بيش از يك ميليون نفر به راهيان نور اعزام شدند كه 1200 نفر از آنها فرهنگی هستند.



همچنین در ادامه عضو هيئت علمی دانشگاه امام حسين(ع)، گفت: تك تك شهدای فرهنگی ارزشمند هستند زيرا در كنار خود، دانش‎آموزانی تربيت كردند كه برای مشاركت در جنگ آماده بودند و روحيه شهادت‌طلبی توسط معلمان به آنها القاء شده بود؛ لذا دانش‌آموزان شهيد نيز جزو فرهنگيان بودند و تأثيرگذارترين رزمندگان نيز معلمان، دانش‎آموزان و دانشجويان بودند زيرا آنها با اعتقاد قوی در جبهه حضور داشتند و با تمام وجود حركت می‎كردند.



سردار ناصر بيات، افزود: اگر حوائجی از شهدا خواسته شود به شرط اعتقاد به طور قطع برآورده می‌شود زيرا شهدا حلقه اتصال افراد زمينی با ائمه اطهار(ع) و خداوند متعال هستند و خداوند حوائج را به اعتبار شهدا می‎دهد ولی بايد دقت شود كه بسياری از جانبازان فرهنگی كه بعد از دوران دفاع مقدس شهيد شدند فراموش نشوند.



عضو هيئت علمی دانشگاه امام حسين(ع) ادامه داد: احترام به معلم نبايد فراموش شود نمونه آن شهيد مطهری است كه هيچ‌گاه يك گام جلوتر از استاد خود حركت نمی‎كرد.



سردار بیات ادامه داد: البته بايد معلمان نيز به اين موضوع توجه داشته باشند كه جايگاه افراد بزرگ مانند علامه طباطبايی به واسطه تواضع آنها است نه علمشان و لذا معلمان بايد خصلت‎هايی را در خود پرورش دهند كه از آن جمله اخلاق، احاطه علمی، اخلاص، تواضع، عشق به كار كه موتور محركه تمام كارهاست، مخاطب‌شناسی و ظاهر مناسب است.