تجلیل از 1400 فرهنگي پيشكسوت گنابادي/زمینه تحصیل صد درصدی کودکان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش گناباد ظهر سه شنبه در اين مراسم كه در حمل خانه معلم شهرستان برگزار شد با گرامیداشت یاد وخاطره معلم شهید استاد مطهری و دیگر شهدای فرهنگی اظهار كرد: معلم یکی از بهترین اقشار جامعه است زیرا او باعث افزایش دانایی و توانایی و درحقیقت چگونگی زیستن را می آموزد لذا پاسداشت او برهمه تاکیده شده است.

احمد خاكستاني با اشاره به موفقیت های اخیر آموزش و پرورش گناباد در حوزه آموزشی، پرورشی وتربیت بدنی و عمرانی گفت: همه این موفقیت ها مدیون تلاش معلمین دلسوز وهمکاری اولیاء محترم است و خداوند را شاکریم که در سطح شهرستان توانسته ایم زمینه تحصیل 100 درصد کودکان واجب التعلیم را فراهم سازیم.

وي بيان داشت: از منظر پیامبر اکرم(ص) سه طبقه هستند که همه به آنها احترام می گذارند مگر منافق، یکی انسانهای مسنی که برای اسلام مو سفید کردند، ديگري معلم شایسته ونیکوکار وسوم عادل پیشوا که رهبری جامعه را بر عهده دارد.

امام جمعه گناباد در ادامه مراسم اظهار داشت: هفته معلم فرصتی برای معلمین است تا قدرو منزلت خود را بیشتر بدانند زیرا هرکس بجای رسیده روزی درپای درس معلمی نشسته وهمه افراد موفق جامعه مدیون معلم خود هستند.

حجت الاسلام حسن صادقي نسب افزود: باید در مقابل معلمين سر تعظیم فرود آوریم چراکه درروایات واحادیث به احترام معلم بسیار تاکید شده است.

یکی از پیشکسوتان آموزش و پرورش نيز در ادامه گفت: نامگذاری هفته معلم باعث شده سازمان آموزش و پرورش از مرحله رکود و جمود خارج وبه یک سازمان پویا متجلی یابد.

صابری با اشاره به نقش ارزشمند معلم درارتقاء وترقی جامعه گفت: ارزش وقداست معلم وقتی حفظ می شود که خود فرهنگیان هم شان خودرا حفظ کنند زیرا تمام حرکات وافکار آنان درجامعه دیده می شود ومی تواند الگو قرا گیردو وحتی یک اشتباه کوچک جامعه رابه تباهی می کشاند.

وی معلم رایک شغل پرخطر دانست وگفت: اگر چه ما از گردونه کلاس ودرس خارج شده ایم ولی در جامعه به ماهنوز بعنوان یک معلم نگاه می شود ورفتار وکردار ما درجامعه تاثیر گذار است بنابراین باید بررفتار وافکارمان کنترل داشته باشیم.