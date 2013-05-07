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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۴۲

اکبرزاده اعلام کرد:

اجرای مصوبات سفرهای دولت در آمل با کمبود زمین مواجه است

اجرای مصوبات سفرهای دولت در آمل با کمبود زمین مواجه است

آمل - خبرگزاری مهر: فرماندار مل گفت: برای اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت در آمل، با کمبود زمین مواجه هستیم.

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، کمبود و تامین نشدن به موقع اعتبار در سفر دوم و سوم دولت در این شهرستان را از مشکلات جدی دانست و افزود: آمل از معدود شهرستانهای استان بوده که براي اجراي طرح های مصوبات با کمبود شدید زمین مواجه است.

وی افزود: در سفر نخست دولت به آمل، تعداد 66 پروژه برای عمران و آبادانی این شهرستان مصوب که از این تعداد 61 پروژه بهره برداری و چهار پروژه در حال اجرا است.

اکبرزاده اضافه کرد: یک پروژه مصوبه سفر که مربوط به احداث مجتمع دامپروری بود، هنوز اجرایی نشده است.

فرماندار آمل، تعداد طرح های مصوب سهم آمل را 58 پروژه اعلام کرد وا دامه داد: از این تعداد تاکنون 50 پروژه اجرایی شد و تعداد 8 پرورژه در حال پیگیری است.

اکبرزاده گفت: 17 پروژه در دور سوم سفر دولت به آمل برای تسریع در توسعه و عمران این شهرستان تصویب و تاکنون 11پرورژه شامل خوابگاه دانشجویی دانشکده های علوم قرآنی و پرستاری و مامایی آمل، آزادسازی حریم تاریخی تپه باستانی قلعه کش ، تجهیز پژوهشکده انیستیتو پاستور شعبه آمل بهره برداری شد.

وی افزود: شش پروژه دیگر از دور سوم سفر دولت به آمل در حال پیگیری و اجرا است.

فرماندار آمل تصریح کرد: دولت در مجموع سه سفر به شهرستان آمل، حدود هزار و700 میلیارد ريال برای توسعه، عمران و آبادانی این شهرستان اختصاص داد.

وی از اجرا و بهره برداری شدن 122 پروژه مهم مصوبات سه دور سفر استانی دولت به مازندران در بخش های مختلف در این شهرستان خبر داد و گفت: سهم شهرستان آمل از سه سفر دولت به مازندران و آمل در مجموع 141 پروژه  بوده که تاکنون حدود 122 پروژه در شهرستان اجرايي شده است.

وی افزود: راه اندازی دانشکده دامپزشکی، ساختمان دانشگاه پیام نور، سه سالن ورزشی ویژه  آقایان و بانوان، خانه کشتی، تصفیه خانه شهرک های صنعتی، پنج پل در جاده هراز، تعریض و چهارخطه کردن بخش زیادی از جاده هراز، پل شهدای جنگل و امام حسین(ع) و بیمارستان 160تختخوابی آمل از مهمترین مصوبه اجرا شده دولت در سفر استانی به مازندران و شهرستان آمل بوده است.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.
 

کد مطلب 2049598

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