هشت هزارو 630 شغل جدید در نهاوند ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان نهاوند در سالن اجتماعات فرمانداری نهاوند اظهار داشت: سهم تعهد اشتغال برای این شهرستان در سال گذشته هفت هزار و582 فرصت شغلی تعیین و مشخص شده بود.

مولوی عنوان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان از مجموع تعهد در نظر گرفته شده برای ایجاد شغل، تاکنون بیشترین مورد را به خود اختصاص داده و براساس همین امر نهاوند در میان مدیریت های کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان رتبه نخست را دارد.

وی با تاکید بر اینکه اشتغال پایدار در راستای رفع معضل بیکاری است، افزود: جمهوری اسلامی در راستای ریشه کنی بیکاری برنامه های بسیار خوبی دارد که باید از این برنامه ها و فرصت ها در راستای فراهم کردن فرصت شغلی نهایت استفاده را ببریم.

فرماندار نهاوند ایجاد اشتغال پایدار را مهم‌ترین دغدغه مسئولان در این شهرستان برشمرد و یادآور شد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید با پیگیری‌های متناوب بر نحوه ارائه تسهیلات نظارت داشته و مجدانه پیگیر وضعیت اشتغال مطابق سهمیه و حتی بیش از آن نیز باشند.

مجتبی مولوی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در استان همدان گفت: با اهتمام مسئولین استان و شهرستانها برای اولین بار در سالهای گذشته نرخ بیکاری استان همدان از دو رقمی به تک رقمی تبدیل شد و در حال حاضر نرخ بیکاری استان همدان 9 درصد است.