بانوی ورامینی مقام سوم کشور در مسابقات پرتاب چکش را به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، این قهرمان آینده دار که برای اولین بار در طول تاریخ این رشته از ورامین به رقابتها اعزام شد، در میان 15 شرکت کننده توانست در جایگاه سوم قرار گیرد .

رقابتها در مجموعه ورزشی آفتاب تهران برگزار شد و شرکت کنندگان طی یک روز برای کسب عنوان قهرمانی کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند .

کاکاوند بعد از پرنیا ابراهیمی و مریم نوروزی در ماده پرتاب چکش با رکورد 36.70 متر موفق به کسب مقام سوم این سری از مسابقات کشوری شد .

مسابقات شطرنج جام كوثر در شمیرانات برگزارشد

مسابقات شطرنج جام كوثر با حضور استادان بزرگ كشور به میزبانی شهرستان شمیرانات در سالن مسابقات هیئت شطرنج استان تهران برگزار شد.

اولین دوره مسابقات برق آسای شطرنج(بیلیتس) با شركت 68 شطرنج باز و استادان بزرگ فیده از سراسر كشور در بخش آقایان و بانوان انجام شد كه در پایان به شش نفر برتر از بین كلیه شركت كنندگان و چهار نفر برتر از بانوان شركت كننده، مدال، حكم قهرمانی و جوایز نقدی بیست میلیون ریالی اهدا شد.

همایون توفیقی استاد بزرگ فیده از استان گیلان، سعید خالصی از استان زنجان، بهروز رزاقی از استان البرز، سید جواد علوی مقدم استاد بین المللی از استان تهران، علیرضا دلیر از استان تهران و حیدر هاشمی از استان تهران از جمله اسامی نفرات برتر این مسابقات در بخش آقایان است.

آتوسا پوركاشیان استاد بزرگ فیده از استان تهران، هانیه خلجی از استان تهران، نگار شمس از استان تهران و نازنین مبرهنی از استان تهران از جمله اسامی نفرات برتر این مسابقات در بخش بانوان است.

این مسابقات با سرپرستی نرگس رحمتی، نایب رئیس هیئت شطرنج شهرستان شمیرانات و با سرداوری مصلحی، بهبهانی فر، اكبری و كهكشانی انجام شد.