دانش آموزان قزوینی در طرح داناب شرکت کردند

حمید قزوینی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: طرح داناب با هدف ترویج فرهنگ صحیح بهره برداری از منابع آب، خصوصاً آبهای زیرزمینی و همچنین ارتقاء بهره وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با توزیع جزوه، اقلام آموزشی و برگزاری کارگاه های آموزشی از سه ماهه پایان سال گذشته آغاز و با همراهی اداره کل آموزش و پرورش و پشتیبانی علمی و اجرائی شرکت مشاور طرح تا پایان فروردین ماه سال جاری مرحله آموزشي طرح به پایان رسیده است.



وی تصریح کرد: در حال حاضر به منظور ارزیابی اثربخشی طرح بر جامعه مخاطب از 400 نفر دانش آموز مقاطع راهنمایی در سطح استان مورد پرسش در مرحله پیش آزمون، اقدام به برگزاری پس آزمون شده است.



قزوین یادآورشد: با نزدیک شدن به مراحل پایانی طرح، دبیرخانه طرح در حال جمع آوری و ارزیابی آثار ارسالی دانش آموزان و معلمان رابط است که پس از انجام داوری، آثار برتر انتخاب شده و از خالقان آنها در مراسم اختتامیه طرح تقدیر بعمل خواهد آمد.



استان قزوین در دومین سال پیاپی اجرای طرح داناب یکی از استان های پیشگام در اجرای طرح داناب است.