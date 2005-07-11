اعتبارات نگهداري فضاي سبز اشتهارد اختصاص نيافته است

مسئول فضاي سبز شهرداري اشتهارد به خبرنگار خبرگزاري "مهر" در كرج گفت : براساس نظر كارشناسان، كوير در منطقه اشتهارد در حال پيشرفت است و براي جلوگيري از اين مسئله بايد فضاهاي سبز موجود را حفظ و فضاهاي جديد نيز ايجاد كرد.

مسعود روزبان افزود: براي توسعه و نگهداري فضاي سبز اين شهر به يك ميليارد ريال اعتبار نياز است كه امسال به رغم درخواست بودجه از استانداري تهران، تاكنون هيچ گونه اعتباري به اين امر اختصاص نيافته است.

روزبان اظهار داشت: شهرداري اشتهارد بنا به ضرورت موجود دو ميليارد و 300 ميليون ريال اعتبار براي توسعه و نگهداري فضاهاي سبز اين منطقه اختصاص داده است كه اين مبلغ كافي نيست.

وي تصريح كرد: از اين اعتبار يك ميليارد و 700 ميليون ريال صرف نگهداري فضاي سبز و 600 ميليون ريال براي احداث دو بوستان جنگلي منظور شده است.

به گفته مسئول فضاي سبز شهرداري اشتهارد از مساحت 800 هكتاري محدوده شهري اشتهارد 260 هكتار تبديل به فضاي سبز شده است.

بخش اشتهارد در 70 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان كرج قرار دارد.