اراده مشترک ملت حماسه ساز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال فیروز آبادی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی ستاد ارتحال امام(ره) با اشاره به اینکه حضور حداکثری و تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی با مشارکت محقق می شود افزود: ممکن است بین کاندیدا های ریاست جمهوری اختلاف نظری وجود داشته باشد اما همگی اراده مشترک دارند.

وی تصریح کرد: مردم نیز در این میان خواسته هایی دارند که مهمترین خواسته مردم پرونده انرژی هسته ای است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس با اشاره به اینکه حماسه سیاسی و اقتصادی به همراه هم محقق می شود یادآور شد: اتحاد و اراده مشترک باعث محقق شدن حماسه سیاسی و اقتصادی می شود و از طرفی باید توجه داشت که سند چشم انداز نیز یک سند نیست بلکه اراده ملت و رهبری است.

فیروزآبادی تاکید کرد: این اراده بحثی است که امام(ره) به ما آموخت و ما در در دوران دفاع مقدس به این خود باوری رسیدیم.

دهها هزار نفر در مراسم ارتحال امام(ره) از فارس شرکت می کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه استان فارس در سال گذشته رتبه برتر کشور در بحث مراسمات ارتحال امام(ره) را به خود احتصاص داد، گفت: در سال جاری نیز دهها هزار نفر از استان فارس در مراسم ارتحال امام (ره) شرکت خواهند کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس تاکید کرد: دولت در بحث مراسم ارتحال امام(ره) تسهیلات مختلف را فراهم خواهد کرد.

فیرورآبادی با اشاره به نقش رسانه ها نیز تصریح کرد: رسانه های استان فارس نیز در سال گذشته به خوبی اخبار مراسمات ارتحال امام (ره) را پوشش دادند و در سال جاری نیز توقع داریم که بیشتر از سال قبل تلاش کنند.