ترافيك درون شهري مشهد كاهش می یابد/ايجاد مسير دسترسي به طرقبه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ریحانی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از عملیات دومین انفجار مسیر 75 متری جنوبی مشهد گفت: با اجرای این پروژه ترافیک مسیرهای موازی مانند بولوار وکیل‌آباد، پیروزی و بزرگراه شهید کلانتری کاهش پیدا می‌کند و شهروندان می‌توانند بدون ورود به مشهد از غرب به شرق و بالعکس تردد داشته باشند.

مدیر نظارت بر پروژه‌های عمرانی شهرداری مشهد در ادامه از ایجاد مسیر دسترسی به طرقبه در کمربند جنوبی مشهد خبر داد و در این خصوص گفت: مشاوران طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد در حال بررسی ایجاد اتصال از مسیر کمربندی جنوبی به سمت طرقبه هستند.

وی افزود: در حال حاضر شهردار مشهد موافق احداث این مسیر است و منتظر جانمایی آن توسط مشاوران طرح جامع و تفصیلی هستیم.

مدير نظارت بر پروژه هاي شهرداري مشهد توضيح داد: این پروژه به طول 27 کیلومتر در دو فاز از بولوار شهید برونسی آغاز و تا اتوبان باغچه ادامه دارد.

وی افزود: فاز اول 75 متری جنوبی مشهد به طول 12 کیلومتر در حدفاصل تقاطع شهرستانی تا طالقانی قرار دارد که عملیات اجرایی آن از دی ماه سال گذشته آغاز شده است.

ريحاني در خصوص مشخصات فنی پروژه کمربندی جنوبی گفت: این پروژه در دو باند اصلی رفت و برگشت به عرض 13.8متر، آیلند میانی فضای سبز با عرض 12 متر، لاین فضای سبز در دو طرف با عرض 11 متر در حال احداث است و لاین 7 متری پیاده‌رو و مسیر دوچرخه نيز در اين مسير در نظر گرفته شده است.

وي افزود: در طرفین کمربندی جنوبی مشهد دو لاین کمربند سبز با عرض 50 متر در ضلع شمالی و عرض 100 متر در ضلع جنوبی نیز احداث مي شود.

عمليات سنگين خاكبرداري در فاز اول

وی گفت: عملیات خاکبرداری در این پروژه سنگين خواهد بود و با توجه به قرار گرفتن این پروژه در مجاورت کوه در فاز اول بیش از دو میلیون و 800 هزار مترمکعب خاکبرداری انجام خواهد شد که از این مقدار یک میلیون و 800 هزار مترمکعب از آن در زمین‌های سنگی قرار دارد.

ريحاني با بيان اينكه یک میلیون و 500 هزار متر مکعب نیز عملیات خاکریزی در فاز اول این پروژه انجام می‌شود افزود: براي سنگ‌برداری در پروژه کمربندی جنوبی مشهد از روش‌های مختلفی از جمله انفجار و دستگاه پيكور استفاده می‌شود.

مدیرنظارت بر پروژه‌های عمرانی شهرداری مشهد يادآور شد: قسمت اعظم این پروژه با استفاده از چکش‌های هیدرولیکی سنگبرداری و بیش از 300 هزار مترمکعب آن نیز با انفجار هموار خواهد شد.

مدیر نظارت بر پروژه‌های عمرانی شهرداری مشهد بیان کرد: در کنار این اقدامات 100 هزار مترمکعب بتن ریزی و 170 هزار تن آسفالت نیز استفاده می‌شود.

وی با اشاره به اينكه در اجرای فاز اول این پروژه 100 کیلومتر جدول‌گذاری و 35 کیلومتر کانال‌سازی انجام می‌شود، بیان کرد: با توجه به اینکه پروژه کمربندی جنوبی مشهد درکنار کوه احداث می‌شود به منظور هدایت آب‌های ریزشی22 دستگاه آب‌رو در اين عمليات اجرا خواهد شد.

احداث پنج پل روستايي در مسير كمربندي جنوبي

مدیر نظارت بر پروژه‌های عمرانی شهرداری مشهد همچنین از احداث پنج دستگاه پل راه روستایی به عرض 6 متردر مسير كمربند جنوبي مشهد خبر داد.

وی گفت: تقاطع‌های غیرهمسطح در مسیر پروژه کمربندی جنوبی مشهد احداث مي شود و در کل پروژه کمربند جنوبی مشهد 18 تقاطع غیرهمسطح احداث می‌شود که 3 تقاطع شهرستانی، طالقانی و هاشمیه در مسیر فاز اول قرار دارد.

ريحاني با بيان اينكه در مسیر این کمربندی پنج تقاطع همسطح نیز احداث می‌شود افزود: دو اتصال همسطح درانتهای دلاوران و خاقانی و همچنین چهار دستگاه دوربرگردان غیرهمسطح نیز در طول فاز اول کمربند جنوبی مشهد اجرا مي شود.

اختصاص اعتبار 250 ميليارد توماني

ریحانی اعلام کرد: اجرای کل پروژه کمربند جنوبی مشهد 250 میلیارد تومان هزینه دارد که 100 میلیارد تومان آن به اجرای فاز اول اختصاص داده شده است .

وي با اشاره به اينكه فاز دوم این پروژه با طول 15 کیلومتر در حال واگذاری به پیمانکار است افزود: بخشی از اراضی این فاز در اختیار ارگان‌های نظامی است و امیدواریم با انجام توافقات، در سال جاری عملیات اجرایی فاز اول را آغاز و تا تيرماه سال 94 کل پروژه کمربند جنوبی مشهد را به پايان برسانيم.

مدیر نظارت بر پروژه‌های عمرانی شهرداری مشهد افزود: به دلیل وجود معارض‌ها هنوز مسیر فاز اول به طول کامل به پیمانکار واگذار نشده است.

وي افزود: بخش‌هایی از مسیر فاز اول این پروژه در اختیار افراد شخصی و نهادهای دولتی است که در حال رایزنی برای آزادسازی مسیر هستیم.

ریحانی تصریح کرد: هزینه اجرای این پروژه به صورت صد درصد نقدی به پیمانکار واگذار می‌شود و پیمانکار امتيازاتي از شهرداري مي گيرد.