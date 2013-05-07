160 موسسه قرآنی در اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده در مراسم تجلیل از مربیان نمونه قرآنی اردبیل تصریح کرد: این موسسات در قالب آموزش، ترویج و برگزاری برنامه های متنوع قرآنی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته آموزش 31 هزار نفر در این موسسات صورت گرفته است، از کسب رتبه نخست کشوری توسط موسسات قرآنی استان خبر داد.

به گفته ستوده موسسات قرآنی با همکاری دو هزار و 500 مربی قرآن اقدام به فعالیتهای متنوع دینی، آموزشی و فرهنگی خود می کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با تاکید به جایگاه قرآن به عنوان رفیع ترین کتاب دینی، ادامه داد: قرآن حلال بسیاری از مشکلات و گره گشای بسیاری از مسائل عقیدتی در جوامع است.

وی افزود: در فضای کنونی آموزش قرآن بیش از بیش ضرورت داشته و نقش مربیان قرآنی را خطیر تر ساخته است.

ستوده معتقد است در صورتی که مربیان قرآنی نسبت به حساسیت نقش خود واقف باشند نسبت به پیاده سازی مناسب آن تمام همت و تلاش خود را به کار خواهند بست.

گفتنی است در این مراسم از 200 مربی قرآنی استان اردبیل با اهدای لوح و جایزه تقدیر شد.