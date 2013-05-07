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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۰۴

بیانیه جبهه حماسه سازان:

اهانت به اماکن مقدس بیانگر درماندگی نظام سلطه در برابر جریان بزرگ بیداری اسلامی است

اهانت به اماکن مقدس بیانگر درماندگی نظام سلطه در برابر جریان بزرگ بیداری اسلامی است

 جبهه حماسه سازان انقلاب اسلامی در محکومیت تخریب حرم مطهر حجربن عدی از صحابه گرانقدر پیامبر مکرم اسلام، حضرت محمد (ص) و به آتش کشیدن مرقد مطهر جعفر طیار شهید در بیانیه صریح اعلام کردند:اهانت به اماکن مقدس بیانگر درماندگی نظام سلطه در برابر جریان بزرگ بیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، جبهه حماسه سازان انقلاب اسلامی در محکومیت تخریب حرم مطهر حجربن عدی از صحابنه گرانقدر پیامبر مکر اسلام، حضرت محمد (ص) و به آتش کشیدن مرقد مطهر جعفر طیار شهید والا مقام صدراسلامبیانیه‌ای صادر کرد که مشروح ان به شرح زیر است: 

وقایع اخیر جهان اسلام و تحرکات دد منشانه و منفور دست نشاندگان نظام سلطه، ناظر به قدرتمندی و توفق جریان حق و استیصال جبهه باطل در برابر آن است.

رشد فزاینده بیداری اسلامی و درک درست و اقدامات موثر نخبگان جهان اسلام در راستای تقویت وحدت و همگرایی مسلمانان و توجه به اقتضائات جهان اسلام و بالندگی و پیشبرد اهداف مقدس بیداری اسلامی که نمودعینی آن در اجلاس علما و بیداری اسلامی و تجلی یافت و حضور و هم اندیشی علمامی تمامی مذاهب اسلامی در پایگاه و خاستگاه بیداری اسلامی عصر حاضر یعنی ایران اسلامی ضربه محکمی بر پیکر پوسیده صهیونیسم بین الملل و استکبار جهانی بود. که این عکس العمل ذلیلانه و سبوعانه عناصر از خدا بی خبر وهابی و همراهان گمراهشان برای عبور از این شکست سنگین با طراحی صهیونیستی، آمریکایی برای انحراف مسلمانان از مسئله اصلی جهان اسلامی "قدس شریف" و به منظور اختلاف افکنی بین شیعه و سنی و بالا بردن هزینه (تشکیل امت واحده اسلامی) و تقویت جبهه مقاومت اسلامی به اجرا در آمد.

این اقدام ننگین قلب میلیونها مسلمان عاشق اسلام و پیامبر اعظم (صل الله علیه وآله) و یاران با وفا و صادق رسول خدا را جریحه دار و انسانهای موحد از ادیان الهی و توحیدی را متاثر کرد.

کیست که نداند این اقدامات نفرت انگیز و خلاف حقوق بشر با طراحی و حمایت مدعیان دفاع از حقوق بشر و در راستای ایجاد تفرقه و نزاع مذهبی در میان مسلمانان به وقوع می پیوندند.

کیست که نداند حامی اصلی تروریست‌های وهابی و سلفی تکفیری سوریه که مدتهاست بر خلاف تمامی قواعد بین المللی رژیم قانونی سوریه را مورد هجمه قرار داده و خون هزاران بیگناه را بر زمین ریخته‌اند.صهیونیسم و آمریگکای جنایتکار و کشور های غربی پیرو آمریکا در جبهه ظلم وستم جهانی یعنی نظام سلطه و حاکمان زبون و وابسته و جنایتکار برخی کشورهای عربی و اسلامی هستند؟

 

کد مطلب 2049673

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