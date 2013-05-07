اداره محیط زیست از ابزارهای قانونی برای ساماندهی پسماند استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رستمی بعد از ظهر سهشنبه در نشست کارگروه پسماند در استانداری بوشهر اظهار داشت: توقع و انتظار بیشتری در خصوص برخورد، پیگیری و مدیریت پسماند از اداره کل محیط زیست میرود و با توجه به اینکه دست این اداره کل باز گذاشته شده انتظار داریم از ابزارهای قانونی برای ساماندهی و مدیریت پسماند نهایت استفاده را ببرند.
وی افزود: همه دستگاهها موظف و مکلف هستند که نسبت به دفع بهداشتی زبالهها و پسماند اقدام کنند و اداره کل محیط زیست باید پیگیری لازم را در این راستا انجام دهد.
معاون عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه سرانه تولید زباله در شهر بوشهر 900 گرم در روز است خاطرنشان کرد: این میزان سرانه نسبتا بالاست و همه باید در راستای دفع بهداشتی و صحیح پسماند تلاش کنیم.
رستمی تصریح کرد: باید برای تکتک شهرها و شهرستانهای استان در زمینه ساماندهی وضعیت پسماند برنامهریزی شود و اداره کل محیط زیست در این راستا وظیفه حساسی بر عهده دارد.
وی در ارتباط با وضعیت زبالههای عفونی نیز گفت: هماکنون بر اساس آمار موجود روزانه بیش از 2 تن زباله عفونی و بیمارستانی در استان تولید میشود که باید بحث زبالههای عفونی به خوبی مدیریت و ساماندهی شود.
شهردار بندر بوشهر نیز اظهار داشت: در شهر بوشهر در بحث تفکیک از مبدا فرهنگسازی خاص خودش انجام گرفته و اقدامات صورت گرفته رضایتبخش بوده است.
سعید راستی ابراز داشت: همکاران ما در سازمان پسماند شهرداری بوشهر با وجود محدودیتهایی که وجود دارد نهایت تلاش خود را برای ساماندهی پسماند انجام دادهاند.
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