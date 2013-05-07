عضويت 15 هزار جوان در جمعيت هلال احمر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صبوری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت 16 پست در نوروز 92 در استان اظهارکرد: امسال یک میلیون و 970 هزار نفر به این پستها مراجعه کرده اند که رشد 170 درصد نسبت به سال قبل داشته است.

وی با اشاره به بر پایی 12 خیمه نماز در نوروز امسال گفت: 101 هزار نفر به این چادر ها برای اقامه نماز مراجعه کرده اند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به اجرای طرح ملی دادرس در استان اشاره کرد و افزود: 80 نفر از معلمان مقطع راهنمایی از آموزشهای امدادی در قالب این طرح بهره مند شده اند.

وی كانون‌های طلاب، آزاد، دانشجویی، روستایی و غنچه‌های هلال را از کانون‌های حوزه جوانان دانست و تصريح كرد: هفت ‌هزار و 785 نفر در شاخه آزاد، پنج هزار و 285 نفر در کانون دانشجويي، 779 نفر در کانون طلاب و يك هزار و 290 نفر در کانون روستایی عضو هستند.

صبوری از تشکیل نهضت پیشاهنگان در استان خبر داد و بیان کرد: نخستین دوره تربیت مربی نهضت پیشاهنگی هلال احمر خراسان جنوبي با حضور 50 نفر شرکت‌کننده با همت معاونت امور جوانان و با حضور جوانان استان برگزار شد كه در اين دوره مربيان زندگی در شرایط سخت و فراگیری مسائل اعتقادی را آموزش دیدند.