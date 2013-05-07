همایش ملی زنان فرهیخته در حماسه سیاسی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "همایش ملی نقش زنان فرهیخته در حماسه سیاسی" در دو بخش توجیهی و کارگاه آموزشی، 2 خرداد‌ماه با حضور 500 نفر از اساتید زن عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور برگزار می‌شود.



محورهای این همایش، سناریوی دشمن در انتخابات؛ رسالت زنان اندیشمند در خلق حماسه سیاسی؛ مطالبات زنان و اقتضائات دهه آتی انقلاب اسلامی؛ سبک زندگی اسلامی و سیاست‌های جمعیتی و جنگ نرم دشمن خواهد بود.

"همایش ملی نقش زنان فرهیخته در حماسه سیاسی" دوم خردادماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد.