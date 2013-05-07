  1. بین الملل
خبرنگار اعزامی مهر به سوریه؛

دیدار صالحی با بشار اسد تا دقایقی دیگر

علی اکبر صالحی وزیر خارجه کشورمان که عصر امروز به منظور دیدار با مقامات سوری وارد فرودگاه دمشق شده تا دقایقی دیگر با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو می کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمشق، علی اکبر صالحی وزیر خارجه کشورمان به همراه هیئت همراه عصر امروز بعد از دیدار با مقامات اردنی وارد دمشق شد.

صالحی و هیئت همراه  تا دقایقی دیگر با بشار اسد و ولید معلم وزیر خارجه و فصیل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو می کنند. این دیدار به صورت غیر علنی برگزار می شود.

صالحی بامداد امروز به همراه هیئت همراه با مقامات اردنی از جمله ناصر جوده وزیر خارجه، ملک عبدالله پادشاه و عبد الله نسور نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. بحران سوریه یکی از مسائل مورد بحث و گفتگو در این دیدارها بود.

