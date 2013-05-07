کتابخانه ها مسیر رسیدن به جایگاه علمی را هموار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان تاکستان با حضور سرپرست اداره کل کتابخانه های استان، معاون فرماندار رئیس سازمان تبیلغات اسلامی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد و نمایندگان شهرداری، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و سایر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری تاکستان برگزار شد و سه مصوبه داشت.

رضا رحمانی در این جلسه اظهارداشت: ایران در گذشته از برترین مراکز علمی جهان و زادگاه بزرگترین دانشمندان و فرهیختگان بود که تحولاتی چشمگیر و بی نظیر را در عرصه های مختلف رقم زدند.

وی بیان کرد: با نگاه به تاریخ تمدن اسلامی درمی یابیم بخش عمده ای از رشد و اعتلای تمدن اسلامی مربوط به علما و دانشمندان ایرانی است که همواره پیشتاز علم و دانش در جهان بوده اند.

رحمانی تصریح کرد: نوجوانان و جوانان ایرانی هنوز هم از توانمندی ها و شایستگی های بسیاری برخوردارند و موفقیت های بی نظیری در عرصه های علمی کسب کرده اند که در صورت وجود بسترهای مناسب این توانمندی ها به حد اعلای رشد و شکوفایی خواهد رسید.

معاون فرماندار تاکستان بیان کرد: کتابخانه ها به دلیل امکانات و شرایط مناسب و امنی که برای حضور اقشار مختلف مردم دارند می توانند زمینه ساز تحولات علمی گسترده ای شده و به ترویج نهضت مطالعه مفید کمک کنند.

وی یادآورشد: برای ارتقاء سطح خدمات رسانی کتابخانه ها لازم است این اماکن فرهنگی به جدیدترین و متنوع ترین انواع خدمات مجهز شوند تا موجب جذب هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان شده و از هدر رفتن وقت و انرژی ان ها با انجام برخی تفریحات نامناسب جلوگیری شود.

حجت الاسلام مرتضی کریمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان تاکستان نیز در این جلسه گفت: مطالعه و خواندن همواره مورد تاکید دین اسلام بوده و خداوند در قرآن حتی به سطرهای کتاب نیز قسم می خورد که این امر نشان دهنده اهمیت مطالعه و دانش افزایی و نقش آن در پیشبرد آرمان های عالی بشری است.

وی خاطرنشان کرد: با مطالعه، اندیشه ها و دانسته های نسل های گذشته به عصر حاضر منتقل می شود که این امر نه تنها موجب حفظ دستاوردهای علمی یک کشور شده بلکه راهکاری برای شناخت فرهنگ و سنن سایر اقوام و جمعیت هاست.

کریمی با اشاره به تاکید منویات مقام معظم رهبری درباره کتاب اضافه کرد: اینکه 582 مرتبه در قرآن واژه علم امده بیانگر این مطلب است که نگرانی های رهبر فرزانه انقلاب در این زمینه باید بیشتر جدی گرفته شود.

این مسئول گفت: ساخت و ساز و توسعه فضای فیزیکی کتابخانه ها اهمیت زیادی دارد که با برنامه ریزی های مناسب از همین امکانات محدود نیز حداکثر بهره برداری را کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان تاکستان در پایان تصریح کرد: مدیران شهرستان تاکستان از برنامه ها و فعالیت های کتاب و کتابخوانی در این شهرستان حمایت می کنند که امیدواریم با یک بسیج همگانی در آینده نزدیک شاهد تنوع و ارتقای سطح برنامه های فرهنگی در این شهرستان باشیم.

در این جلسه همچنین مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تاکستان نیز گفت: برای نهادینه کردن شوق مطالعه در افراد باید از سنین پایه شروع کرد که اقدام آموزش و پرورش در زمینه فعال سازی کتابخانه های مدارس به ویژه دبستان ها در این زمینه بسیار موثر بوده که لازم است با جدیت بیشتری در آینده نیز پیگیری شود.

منصور رحمانی ضمن حمایت از فعالیت های فرهنگی انجام شده در کتابخانه های شهرستان تاکستان اضافه کرد: کتابخانه ها به وظایف خود در راستای توسعه مطالعه و کتابخوانی خوب عمل کرده اند و شایسته است سایر ارگان ها نیز دراین زمینه وارد میدان شوند.