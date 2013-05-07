به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس نبوی، بعدازظهر سه شنبه در مناظره‌ای با عباس عبدی در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: جریان احمدی‌نژاد سراغ اصل مهدویت و تشیع آمد در حالی که رئیس جمهور نباید وارد این مباحث می شد به همین دلیل بنده نسبت به همراهی با احمدی‌نژاد در سال 84 عذر می‌خواهم زیرا او را نمی‌شناختم.

احمدی نژاد تنها و تنها یک بله قربان گو می خواهد

وی بیان کرد: احمدی نژاد تنها و تنها یک بله قربان گو می خواهد و به همین دلیل در کوتاه مدت استاندار و سمت بسیاری از افراد تغییر می کند.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور اقدامات افراطی عجیبی انجام داده و در این راستا باید پرونده‌های قضایی رئیس دولت دهم توسط دیوان محاسبات بررسی شود.

وی یادآور شد: بنده از اردیبهشت 85 هیچگونه دعوت همکاری را از سوی دولت قبول نکردم زیرا نسبت به رئیس جمهور شناخت پیدا کرده ام.

وی تاکید کرد: امروز شرایط به گونه ای است که جریان اصولگرایی باید نسبت کارهای احمدی‌نژاد پاسخ گو باشد.

عضو هیئت مؤسسه دفتر تحکیم وحدت در خصوص انتخابات سال 88 عنوان کرد: در سال 88 عمده نخبگان و بنده فکر می‌کردیم میرحسین موسوی پیروز شود اما این اتفاق نیفتاد.

هیچ ضرورتی ندارد هاشمی با عرصه سیاسی بازی کند

وی تصریح کرد: در جریان انتخابات 88 با توجه به شناختی که از احمدی‌نژاد داشتم از رضایی دفاع کردم اما در نهایت احمدی‌نژاد پیروز شد.

حجت الاسلام نبوی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری عنوان کرد: هیچ ضرورتی ندارد هاشمی با عرصه سیاسی بازی کرده و در صحنه بازیگردانی کند زیرا او باید تبدیل به اسطوره و الگو می شد.

وی ادامه داد: این شخصیت به واقع زحمات زیادی را برای کشور کشیده و امروز اگر بداند 25 میلیون رأی دارد وارد صحنه می‌شود.

وی با اشاره به رکن اصلی گفتمان‌های انقلاب اسلامی بیان کرد: یکی از رکنهای اصلی این گفتمان آزادی مسئولان است و در این راستا رکن سوم و چهارم گفتمانهای انقلاب اسلامی جریان ارزش‌های اسلامی در نظام سیاسی و مدیریتی است.

وی تاکید کرد: گفتمان های سوم و چهارم انقلاب اسلامی همگام با رهبری دینی بوده و همه ما همواره شاهد بودیم که رهبری پای این گفتمان ها ایستاده‌اند و همه فشارها و قهر کردن ها را به جان خریده‌اند.

مبانی اصلی گفتمان انقلاب اسلامی در دوران سازندگی مورد دست اندازی قرار گرفت

عضو هیئت مؤسسه دفتر تحکیم وحدت یادآور شد: ضدیت با سلطه فراگیر در دنیا یکی دیگر از گفتمان های انقلاب است و بر این اساس در آیات قرآن خداوند به مسلمانان اجازه پذیرش حاکمیت و سلطه غیر را نداده بنابراین باید همواره رکن مقابله با سلطه را به عنوان یک جریان اصلی در پیش گرفت.

حجت الاسلام نبوی یادآور شد: باید مسیری که طی 4 دهه طی شده به صورت کامل بررسی شود زیرا در دوره سازندگی و اصلاحات اصول مبانی بنیادی آهسته به منظور دستیابی به مقاصد سیاسی کنار گذاشته شد.

وی با تاکید بر اینکه در دوران سازندگی مبانی اصلی گفتمان انقلاب اسلامی مورد دست اندازی قرار گرفت، بیان کرد: دلیلی ندارد فردی که سال‌ها در خطبه‌های نماز جمعه مطرح می کرد اسرائیل غده سرطانی است در آستانه انتخابات حرف تازه ای بزند.

عضو هیئت مؤسسه دفتر تحکیم وحدت بیان کرد: بده‌ بستان‌ و یارکشی‌ سیاسی هیچ معنایی ندارد چراکه در واقع همه این موارد ریشه‌های فکری ندارد و هزینه‌های بسیاری را برای مردم، جامعه و دانشجویان باقی می‌گذارد.

در ادامه این مراسم عباس عبدی فعال سياسي اصلاح‌طلب، گفت: افرادی که از دولت به هر شکل ممکن حمایت کردند امروز باید پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ ضرورتی ندارد که گفتمان انقلاب اسلامی مدام تغییر شکل دهد، افزود: برای اینکه متوجه شویم در جامعه گفتمان نياز هست بايد شرايط جامعه را بررسي کرد.

وی یادآور شد: براي اينكه گفتمان فعالي داشته باشيم بايد مسائل و مشکلات اصلي جامعه مدنظر قرار بگیرد.

این فعال سياسي اصلاح‌طلب با بیان اینکه گفتمان نباید در يك مقطع شكل بگيرد زیرا يك فرآيند زمان بر است، افزود: اصلي‌ترين گفتمان انقلاب داشتن افكار عمومي و حاكميت مردم بوده و ما به گفتمان مبتني بر شعارهاي اسلامي نیاز نداریم.

توهین به رئیس جمهور نقل و نبات محافل مطبوعاتی شده است

وی بیان کرد: اينكه هنوز بخواهیم بعد از چهار دهه با گفتمان عدالت پیش برویم نشانه ضعف است چرا که با سر دادن این همه شعار عدالت هیچ اتفاقی نیفتاد.

این فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به سردادن شعار در زمینه جنگ با اسرائیل بیان کرد: باید دید چگونه است که وقتی افراد در راس قدرت قرار دارند بر علیه اسرائیل شعار می دهند اما در آستانه انتخابات می گویند ما با کسی جنگ نداریم.

وی در ادامه در خصوص اظهارات نبوی و اینکه قبلا از احمدي‌نژاد دفاع مي‌كرديم چون او را نمي‌شناختيم، افزود: شخصي كردن سياست بزرگترين آسيب است و در این راستا عدم نظارت بر نهادها در كشور منشا بسياري از مشكلات است. زماني عده‌ زيادي به علت توهين به رئيس جمهور راهی زنداني مي‌شدند اما اكنون این صحبت ها نقل و نبات محافل مطبوعاتي در آستانه انتخابات شده است.

عبدی تاکید کرد: بدون نظارت نهادهاي اساسي بهترين رئيس جمهور هم که سرکار بیاید وضعيت فرقي نخواهد کرد.