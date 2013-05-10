نقاط قوت و ضعف رقابت سیاسی در ایران/ بعضی افراد سیاسی کاری می کنند

حجت الاسلام محسن غرویان در مورد اینکه اصول حاکم بر رقابت سیاسی چیست به خبرنگار مهر گفت: مراد از کلمه اصول در اینجا یعنی آن معیارها و ارزشهایی که جنبه ریشه ای دارند چون کلمه اصل به معنای ریشه است و در این رقابت های سیاسی نباید به این ریشه ها ضربه وارد بشود.

وی بیان داشت: این ریشه ها، اولاً اصول و ریشه های عقیدتی و باورهای دینی و اخلاقی هستند. بنابراین در رقابت های سیاسی باید ارزشهای اخلاقی، انسانی و فطری محفوظ بماند و باورهای عقیدتی و دینی ما هم آسیب نبینند مثل اعتقاد به خداوند، اعتقاد به اصل دین، اعتقاد به معاد، اعتقاد به کرامت انسانها و نفس انسان و اعتقاد و باور به ارزشهای اخلاقی مثل تقوا و پرهیزگاری و دوری گزیدن از قدرت و ثروت به خاطر نفس قدرت و ثروت. اینها اصول حاکم بر رقابت سیاسی هستند.

استاد حوزه علمیه قم در مورد اینکه آسیب های رقابت سیاسی در ایران چیست؟ عنوان کرد: با توجه به آنچه که گفته شد آسیب همین است که این ارزشها، باورها و اصول خدشه دار بشوند. به تعبیر امروزی که رایج شده اگر رقابت ها آن اخلاق سیاسی را نداشته باشند سبب آسیب می شوند. بی اعتمادی در مردم ایجاد می کنند. دیگر آن قداست و احترامی که مردم برای علما، نخبگان، رهبران مذهبی و دینی قائل بودند آنها از بین می رود. اینها آسیب بزرگی است. به هرحال علمای دین، رجال یک نظام دینی اینها در نظر مردم باید افراد ارزشمند و مقدس و الگو باشند و اگر در این رقابت های سیاسی این حالت آسیب ببیند آن وقت امنیت اجتماعی و سلامت اخلاقی جامعه در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. کارکرد دین در زندگی مردم ضعیف خواهد شد و موجب آسیب و اختلال در رفتارهای فردی و اجتماعی انسانهای جامعه خواهد شد.

حجت الاسلام غرویان درمورد اینکه اگر رقابت سیاسی در ایران را با معدل الگوی حاکم بر کشورهای دیگرمقایسه کنیم چه نقاط ضعف و قوتی در الگوی ایرانی دیده می شود؟ هم اظهارداشت: البته مقایسه با همه کشورها نیاز به یک مطالعه میدانی گسترده دارد و زمانبر است. اما با توجه به اطلاعاتی که داریم در ایران رقابت های سیاسی بر محور تکلیف و وظیفه دینی انجام می شود خودش امتیازی بر دیگر کشورهاست. در ایران کسانی که وارد این عرصه می شوند از باب احساس تکلیف دینی برای خدا و دین و ارزشهای دینی رقابت می کنند. البته این ظاهر قضیه است که با باطن افراد تفاوتهایی دارد. خود این تفاوت یکی از آفت ها و نقاط منفی رقابت سیاسی در ایران است. یعنی یک مقداری نفاق در اینجا است بعضی از افراد سیاسی، سیاسی کاری می کنند در حرف و شعار و ظاهر مطلبی را بیان می کنند که بعداً معلوم می شود که باطنشان اینگونه نبوده و این خودش یک ضعفی است.

وی افزود: در کشورهای دیگر شفافیت و رو راست بودن مرد و سیاستمداران بیشتر است. سیاستمداران صاف و پوست کنده با مردم سخن می گویند و ظاهر و باطنشان یکی است، خیلی نفاق و فاصله در رفتار و گفتارشان دیده نمی شود. البته در کشورهای مختلف بر اساس جهان بینی ها و تفکراتی که دارند مسئله در برخی کشورهای اروپایی، غربی و آمریکایی فرق می کند. تفکر آنها یک تفکر سکولاریستی است به یک معنا در عمل تفکر ماتریالیستی است. فقط برای دنیا و حیات دنیا تلاش می کنند اما در همین فعالیت سیاسی اشان رو راست تر هستند.

این مدرس حوزه علمیه قم تصریح کرد: تفاوت آشکار رقابت سیاسی ما با دیگر کشورها این است که رقابت سیاسی ما رنگ دینی دارد، زیرا اینجا دیانت از سیاست جدا نیست اما در کشورهای دیگر چنین نیست. البته از نظر آزادی انتخابات آنها آزادانه تر از ما است البته جمهوری اسلامی ایران هم زمینه رقابت آزاد را در حوزه ارزشهای دینی خودمان مهیا کرده که امری بسیار مطلوب است.

این محقق و پژوهشگر در مورد اینکه آیا رعایت اصول رقابت سیاسی فقط تا مقطع رأی گیری حاکم است یا بعد از آن هم باید به آن وفادار بود؟ گفت: قطعاً باید به این اصول بعد از رأی هم وفادار بود. زیرا ارزشهای اخلاقی را مطلق می دانیم و نسبی نیستند. باید کاندیداها بعد از انتخابات هم به حرفها و شعارها و وعده هایشان پایبند بمانند و الا اثر معکوس خواهد گذاشت.

وی در باره اینکه چرا رقابت سیاسی در ایران خیلی نظام مند و قابل پیش بینی نیست؟ یادآور شد: می شود آن را نظام مند کرد زیرا مراکز قدرت و تصمیم گیری و کانونهای قدرت در ایران متعدد است. یکسری کانون های قدرت مذهبی، یکسری علمی و یکسری سیاسی داریم آن وقت کانون های قدرت علم و مذهب و سیاست اینها هر کدامشان یک موجی در جامعه ایجاد می کند. سیاستی که می خواهد برآیند همه اینها باشد یک مقدار دچار اختلال می شود البته یک مدیریت همه جانبه می تواند یک نظم و نظام بهتری به این وضعیت بدهد.