لواسانات، اوشان فشم و تفرجگاه هاي جاجرود ، در محاصره ساخت و سازهاي بي رويه

مهندس شهره صدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ساخت و سازهاي بي رويه در تفرجگاه هاي تهران را معضلي جدي براي محيط زيست منطقه عنوان كرد و افزود : هر گونه بي توجهي و اغماض نسبت به حفظ محيط زيست ، استان تهران را با مشكلات عديده اي مواجه خواهد كرد.

وي همچنين تصريح كرد : حفظ تفرج گاه هاي تهران علاوه بر اينكه به پاكسازي آلودگي هوا كمك مي كند مي تواند از آلوده شدن خاك و آب نيز جلوگيري به عمل آورد در حالي كه اكنون افزايش ساخت و سازها به جذب جمعيت و در نتيجه هجوم آلودگي ناشي از فاضلاب هاي خانگي به رودخانه ها منجر شده است.

كارشناس آلودگي آب سازمان حفاظت محيط زيست وضعيت رودخانه جاجرود و ديگر آب هاي سطحي و زير زميني تهران را به علت ساخت و سازهاي غير مجاز و بي رويه نامساعد ارزيابي كرد و رفع معضل آلودگي آب ها را نيازمند توجه بيشتر مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداري و وزارت مسكن و شهرسازي عنوان كرد.