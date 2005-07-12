  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۰۸

كارشناس آلودگي آب سازمان حفاظت محيط زيست در گفتگو با "مهر" خبر داد:

لواسانات، اوشان فشم و تفرجگاه هاي جاجرود ، در محاصره ساخت و سازهاي بي رويه

كارشناس آلودگي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: علاوه بر پارك سرخه حصار ، لواسانات ، اوشان فشم و مناطق تفرجگاهي حاشيه رودخانه جاجرود نيز به علت ساخت و سازهاي غير قانوني و بي رويه در معرض خطر نابودي قرار دارند.

مهندس شهره صدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ساخت و سازهاي بي رويه در تفرجگاه هاي تهران را معضلي جدي براي محيط زيست منطقه عنوان كرد و افزود : هر گونه بي توجهي و اغماض نسبت به حفظ محيط زيست ، استان تهران را با مشكلات عديده اي مواجه خواهد كرد.

وي همچنين تصريح كرد : حفظ تفرج گاه هاي تهران علاوه بر اينكه به پاكسازي آلودگي هوا كمك مي كند مي تواند از آلوده شدن خاك و آب نيز جلوگيري به عمل آورد در حالي كه اكنون افزايش ساخت و سازها به جذب جمعيت و در نتيجه هجوم آلودگي ناشي از فاضلاب هاي خانگي به رودخانه ها منجر شده است.

كارشناس آلودگي آب سازمان حفاظت محيط زيست وضعيت رودخانه جاجرود و ديگر آب هاي سطحي و زير زميني تهران را به علت ساخت و سازهاي غير مجاز و بي رويه نامساعد ارزيابي كرد و رفع معضل آلودگي آب ها را نيازمند توجه بيشتر مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداري  و وزارت مسكن و شهرسازي عنوان كرد.

کد مطلب 205009

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها