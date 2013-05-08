50 برنامه مختلف برای پیشرفت کشور دارم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان صبح چهارشنبه در جمع دانشجویان داشنگاه ایلام اظهار داشت: دولت خود را دولت اخلاق نامگذاری کرده ام و همین عامل وجه تمایز با دیگر دولتها خواهد بود که در این راستا برنامه های مختلفی دارم.

وی بیان داشت: برای پیشرفت کشور 50 برنامه مختلف در زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، زیربنایی دارم که این برنامه بر اساس چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه تدوین شده است که با همکاری مردم عملیاتی می شود.

وی افزود: ما سه سند فرادستی از قبیل قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برنامه پنج‌ساله پنجم را داریم و براساس این سند اولویت‌های خود را تعیین کرده‌ایم.



کواکبيان اظهار داشت: ما در تحقق اسناد فرادستی ۵۰ برنامه داریم که شامل‌ حوزه‌های اقتصادی ۱۲ برنامه، در حوزه سیاسی ۱۰ برنامه، حوزه فرهنگی ۸ برنامه، بین‌الملل ۵ برنامه، حوزه اداری ۵ برنامه، حوزه اجتماعی ۵ برنامه و امور کلان و زیربنایی ۵ برنامه هستند.



کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به برنامه‌های فرهنگی خود گفت: راه‌اندازی تلویزیون خصوصی از برنامه‌های جدی ما در زمینه فرهنگی است، چرا که باید به بخش خصوصی در این زمینه اعتماد کرد تا آزادی بیان و نشر مطالب مردم به صورت انحصاری نباشد.

کواکبیان عنوان کرد: سال حماسیه سیاسی و اقتصادی یعنی پیشرفت در اقتصاد و خدمات رسانی و همه بخشهای مختلف جامعه که باید همه در راستای شعار رهبری گام بدارند.

وی افزود: دولت من دولت اخلاق خواهد بود که من برنامه‎های خود را در کلمه اخلاق خلاصه کردم که عبارت است از:«الف اول آن به معنای اقتصاد و پیشرفت، خ به معنای خدمت بی‌شائبه، لام به معنای لغو تحریم‎های بین‎المللی، الف دوم به معنای اصلاحات همه جانبه و قاف آن به معنای قانونمداری مقتدرانه است.

نامزد ریاست جمهوری عنوان کرد: دو دولت اخلاق علاوه بر توجه مسائل معیشت و مالی مردم به امور معنویت و اخلاق و عدالت در جامعه نیز توجه می شود و امیدواریم در این راستا یک الگو در کشور باشیم.

وی عنوان کرد: هر چقدر جامعه با اخلاق تر باشد عدالت در آن بیشتر اجرا می شود پس باید به سمت تروج اخلاق و معنویت در جامعه باشیم تا بتواینم به مردم بهتر خدمت کنیم.

وی افزود: مردم برای انتخاب نامزد مورد نظر خود اول تمام گفتار و برنامه های کاندیدا را مطالعه و بشوند و بعد انتخاب کنند چراکه جامعه ما یک جامعه کاملا آزاد است و مردم حرف اول را می زنند.

کواکبیان عنوان کرد: دانشجویان و دانشگاه به عنوان عاملی مهم و تاثرگذار در انتخابات باید مرجع فکر در جامعه باشند و مردم را در انتخاب اصلح کمک کند.

وی اظهار داشت: در راستای شعار رهبری مبنی بر حماسه سیاسی، همه اقشار باید حضوری پر رنگ در انتخابات داشته باشند تا این شعار مهم تحقق یابد و حکومت یک امانت است که مال مردم است نه متعلق به یک فرد یا گروه.