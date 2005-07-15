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۲۴ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۴۱

نگاهي به هشت سال عملكرد صنعت و معدن:

مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران بزودي مورد بهره برداري قرار مي گيرد

بهره برداري آزمايشي مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران با اعتباري بالغ بر 250 ميليارد ريال آغاز شده و بزودي بطور رسمي افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، با توجه به پتانسيل هاي متنوع معدني و به منظورايجاد ارزش افزوده بيشتربر روي اين مواد به منظورصادرات و تامين نيازهاي داخلي، طرح احداث مركز بزرگ تحقيقات فرآوري مواد معدني با 26 هزار متر مربع زير بنا و اعتباري بالغ بر 250 ميليارد ريال بطور آزمايشي مورد بهره برداري قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش، در زمينه پژوهش و فناوري و طرحهاي تحقيقاتي با سياست تقاضا محوري در امر فعاليت هاي پژوهشي در چارچوب طرحها و با تدوين اولويت ها و همكاري مراكزپژوهشي، دانشگاهي و معدني 400 قرارداد با مبلغ حدود يك هزارو 700 ميليارد ريال طي برنامه سوم مورد اقدام قرار گرفت كه 2 هزارو800 مورد آن به پايان رسيده است.

اين در حالي است كه ضمن حل مشكلات بخش صنعت و معدن بتوان به تعميق فرهنگ تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي و معدني كشوركمك كرد و با تدوين استراتژيها و راهكارها، بسترسازي، ارتقاء بهره وري ، توسعه فناورهاي پيشرفته و صنايع نوين و توسعه مبني بردانايي و فناوري را دنبال كرد.

اين گزارش مي افزايد: نخستين صندوق پژوهش خصوصي با مشاركت دولت در كشوردر بخش صنعت و معدن با مشاركت انجمن تحقيق و توسعه صنايع و معادن با بيش از 800 عضو تشكيل شد.

همچنين در راستاي بالا بردن توان مهندسي و طراحي و ارتقاء كيفيت طرح ها ، برنامه هاي مختلفي به اجرا درآمد و اين نهادها مورد حمايت قرار گرفتند كه درسال 80 صدور خدمات مهندسي به 380 ميليون دلاربالغ شد و تا پايان سال 83 در مجموع 28 پروژه خدمات مهندسي در دست اجرا و 36 پروژه در حال مذاكره مي باشد.

پيگيري و اجراي قانون حداكثراستفاده فني، مهندسي و ساخت داخل در واحدهاي دولتي تحت پوشش و همچنين هماهنگي با سايردستگاههاي اقتصادي مانند وزارت نفت به منظوراجراي اين قانون از جمله اقدامات هست سال در بخش صنعت و معدن مي باشد.

اين گزارش حاكيست، در راستاي ارتقاء سطح فناوري و كمك به مبتكرين و كارآفرينان و ايجاد مراكز آزمايشگاهي  و ارتقاء كيفيت 1235 طرح در شاخه هاي مختلف صنعتي و صنايع خودرو با مبلغ 417 ميليارد ريال دنبال شد و بخش قابل توجهي از اين تحقيقات و ساخت نمونه ها در مقياس صنعتي به توليد رسيده است.

همچنين در مدت ياد شده در راستاي ارتقاء دانش فني و سطح مهارت و توسعه نيروي انساني برنامه هاي آموزشي وسيعي در سطوح مختلف به اجرا درآمد و بيش از 230 هزار نفردر دوره هاي مختلف آموزش در هر سال شركت داشته اند.

در جهت علمي كردن بخش و بكارگيري فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي ، طرح جذب 10 هزارنفرفارغ التحصيل جوان دانشگاهي در مقاطع تحصيلي ليسانس به بالا شد و همچنين طرح سپاه صنعت طراحي و 500 فارغ التحصيل در مقاطع ليسانس به بالا طي مدت يكسال در بخش صنعت و معدن بكار گرفته شدند و اين طرحها در تغيير هرم نيروي انساني و بكارگيري نيروهاي دانشگاهي اثر قابل توجهي داشته است.     

     

  

   

کد مطلب 205037

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