مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران بزودي مورد بهره برداري قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، با توجه به پتانسيل هاي متنوع معدني و به منظورايجاد ارزش افزوده بيشتربر روي اين مواد به منظورصادرات و تامين نيازهاي داخلي، طرح احداث مركز بزرگ تحقيقات فرآوري مواد معدني با 26 هزار متر مربع زير بنا و اعتباري بالغ بر 250 ميليارد ريال بطور آزمايشي مورد بهره برداري قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش، در زمينه پژوهش و فناوري و طرحهاي تحقيقاتي با سياست تقاضا محوري در امر فعاليت هاي پژوهشي در چارچوب طرحها و با تدوين اولويت ها و همكاري مراكزپژوهشي، دانشگاهي و معدني 400 قرارداد با مبلغ حدود يك هزارو 700 ميليارد ريال طي برنامه سوم مورد اقدام قرار گرفت كه 2 هزارو800 مورد آن به پايان رسيده است.

اين در حالي است كه ضمن حل مشكلات بخش صنعت و معدن بتوان به تعميق فرهنگ تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي و معدني كشوركمك كرد و با تدوين استراتژيها و راهكارها، بسترسازي، ارتقاء بهره وري ، توسعه فناورهاي پيشرفته و صنايع نوين و توسعه مبني بردانايي و فناوري را دنبال كرد.

اين گزارش مي افزايد: نخستين صندوق پژوهش خصوصي با مشاركت دولت در كشوردر بخش صنعت و معدن با مشاركت انجمن تحقيق و توسعه صنايع و معادن با بيش از 800 عضو تشكيل شد.

همچنين در راستاي بالا بردن توان مهندسي و طراحي و ارتقاء كيفيت طرح ها ، برنامه هاي مختلفي به اجرا درآمد و اين نهادها مورد حمايت قرار گرفتند كه درسال 80 صدور خدمات مهندسي به 380 ميليون دلاربالغ شد و تا پايان سال 83 در مجموع 28 پروژه خدمات مهندسي در دست اجرا و 36 پروژه در حال مذاكره مي باشد.

پيگيري و اجراي قانون حداكثراستفاده فني، مهندسي و ساخت داخل در واحدهاي دولتي تحت پوشش و همچنين هماهنگي با سايردستگاههاي اقتصادي مانند وزارت نفت به منظوراجراي اين قانون از جمله اقدامات هست سال در بخش صنعت و معدن مي باشد.

اين گزارش حاكيست، در راستاي ارتقاء سطح فناوري و كمك به مبتكرين و كارآفرينان و ايجاد مراكز آزمايشگاهي و ارتقاء كيفيت 1235 طرح در شاخه هاي مختلف صنعتي و صنايع خودرو با مبلغ 417 ميليارد ريال دنبال شد و بخش قابل توجهي از اين تحقيقات و ساخت نمونه ها در مقياس صنعتي به توليد رسيده است.

همچنين در مدت ياد شده در راستاي ارتقاء دانش فني و سطح مهارت و توسعه نيروي انساني برنامه هاي آموزشي وسيعي در سطوح مختلف به اجرا درآمد و بيش از 230 هزار نفردر دوره هاي مختلف آموزش در هر سال شركت داشته اند.

در جهت علمي كردن بخش و بكارگيري فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي ، طرح جذب 10 هزارنفرفارغ التحصيل جوان دانشگاهي در مقاطع تحصيلي ليسانس به بالا شد و همچنين طرح سپاه صنعت طراحي و 500 فارغ التحصيل در مقاطع ليسانس به بالا طي مدت يكسال در بخش صنعت و معدن بكار گرفته شدند و اين طرحها در تغيير هرم نيروي انساني و بكارگيري نيروهاي دانشگاهي اثر قابل توجهي داشته است.