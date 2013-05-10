به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند در حاشیه مراسم اختتامیه آموزش 60 مربی فنی و حرفه ای کشور عراق که به مدت 18 روز در ایران آموزش تخصصی مهارت کسب کرده اند در جمع خبرنگاران گفت: سند راهبردی مهارت و فناوری که دارای 8 راهبرد، 27 سیاست و بیش از 250 برنامه است در سال گذشته به عنوان یک برنامه 5 ساله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طراحی شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از نتایج اجرای برنامه های یادشده را حضور در عرصه های بین المللی دانست و اظهار داشت: ارتقاء جایگاه کشور در مسابقات بین المللی، افزایش قابلیت حضور در عرصه های بین المللی و ارتقاء بخشی به آموزش ها؛ از دیگر نتایج اجرای سیاست های جدید در عرصه مهارت آموزی است.

پرند با اشاره به اینکه برای اولین بار مفهوم جدیدی به نام دیپلماسی مهارتی معرفی شد افزود: ایران متولی تربیت مربیان کشورهای جهان اسلام است و از سویی تهیه بسته های آموزش مجازی و شبیه سازی نیز در این بخش دنبال می شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه بیان داشت: در بحث آموزش مربیان فنی و حرفه ای کشورهای جهان اسلام، این موضوع برای کشورهای منطقه و آفریقایی انجام می شود. در عراق، افغانستان، تاجیکستان، اوگاندا، کنیا، بروندی، تانزانیا، زنگبار و سومالی این برنامه ها اجرا می شود.

وی با اعلام اینکه اولین دوره آموزش مربیان برای 60 مربی از کشور عراق به اتمام رسید گفت: این آموزش ها در 4 رشته فناوری خودرو، جوشکاری، برق و الکترونیک ارائه شد و از هفته آینده نیز دوره جدیدی برای 32 نفر در رشته های صنایع چوب، تاسیسات، صنایع ساختمان و تراش و فرز CNC ارائه می شود. همچنین 20 مربی نیز از کشور افغانستان برای فراگیری مدیریت آموزش های حرفه ای به ایران می آیند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تصریح کرد: یکی از اهداف ارائه این آموزش ها به مربیان عراقی این است که به دلیل استفاده از خودروهای ایرانی در این کشور، مربیان می توانند باعث راه اندازی واحدهایی برای تعمیر خودروهای ایرانی شوند که در نهایت منجر به افزایش صادرات خودرو به عراق می شود.

پرند همچنین از اختراع شبیه ساز آموزش عیب یاب موتور خودرو در ایران خبر داد و افزود: هم اکنون در حال تجاری سازی این دستگاه هستیم و برای خودروهای ساخت بیشتر کشورها کاربرد دارد. به صورت کلی بحث آموزش مربیان خارجی، تدوین آموزش ها و منابع آموزشی و تبادل تجربه در حوزه های تخصصی فنی و حرفه ای مانند آموزش روستائیان و مشاغل خانگی از اولویت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: بحث مربوط به راه اندازی آموزشگاه های آزاد در کشورهای مختلف نیز در حال پیگیری است و هم اکنون مدارک صاد شده توسط فنی و حرفه ای به سمت بین المللی شدن در حرکت است و برخی کشورها مدارک آموزش مهارتی ما را پذیرفته اند.