جزئیات نشست مشترک وزارت نیرو و راه/ تعهدات جدید نامجو و نیکزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شمسایی گفت: قرار است وزارت راه و شهرسازي 60 ميليارد ریال به عنوان يارانه تا چند روز آينده پرداخت كند تا وزارت نيرو بتواند مسكن مهر صفادشت و مهرآباد تهران را نیز راه اندازي كند و زمينه اتصال انشعاب های آب و برق و فاضلاب در این واحدها فراهم شود.

نماینده وزیر نیرو در مسکن مهر با اعلام پرداخت حق انشعاب 80 هزار واحد موجود در شهر جديد پرديس به وزارت نيرو به نشست مشترک وزیران نیرو و راه و شهرسازی اشاره کرد و اظهار داشت: براي سرعت بخشيدن به وضعيت مسكن مهر شهرهاي جديد پرند، پرديس و صفادشت، این نشست برگزار شد.

شمسایی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت پيشرفت كار در مسكن مهر شهرهاي جديد پرند، پرديس و صفا دشت خوب است. وی افزود: در نشست یادشده وزارت نيرو متعهد شد نسبت به نصب انشعاب های آب و فاضلاب و برق در واحدهای مسکن مهر اقدام كند.