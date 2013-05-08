ثبات در بازار روغن/ کاهش 10 درصدی قیمتها

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین نظری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست تنظیم بازار استان اظهار کرد: با توجه به اختصاص 70 درصد ارز مرجع و 30 درصد ارز مبادله ای برای روغن نباتی، قیمت ها بار دیگر تغییر یافت.



وی با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت قیمت روغن نباتی 30 تا 35 درصد افزایش داشت، افزود: این در حالی است که با تمهیدات اتخاذ شده این رقم به 20 درصد کاهش یافت و در حال حاضر روغن با 10 درصد کاهش نسبت به اوائل اردیبهشت ماه در بازار عرضه می شود.



نظری با اشاره به عرضه روغن بر اساس نرخ جدید در بازار تصریح کرد: با كاهش قيمت، بازار روغن حالت عادی به خود گرفته و محصول کارخانجات براساس نرخ جدید در حال توزیع است.



وی با تاکید براینکه کمبودی در این بخش وجود ندارد، گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت با تدابیر اتخاذ شده و واردات روغن از خارج از استان نسبت به رفع کمبود و تامین نیاز مردم اقدام کرده است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: همچنین تولیدات دو کارخانه روغن بهبهان و دزفول نیز در حال عرضه به بازار است.



وی با اشاره به بازرسی های مستمر در راستای کنترل قیمت ها گفت: به این منظور بازرسان سازمان روزانه نسبت به روند عرضه روغن و نرخ گذارای کارخانجات اقدام می کنند.