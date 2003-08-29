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۷ شهریور ۱۳۸۲، ۱۷:۴۷

شركت تلاش اسپانسر موقت پرسپوليس

شركت تلاش اسپانسر موقت پرسپوليس

شركت صنعتي تلاش به عنوان اسپانسر موقت پرسپوليس انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار" مهر"، پس از آنكه مسوولان باشگاه پرسپوليس با شركت سامسونگ بر سر مبلغ قرارداد به توافق نرسيدند، مسوولان اين باشگاه با شركت صنعتي تلاش وارد مذاكره شدند و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه نام اين شركت فعلا براي ديدار مقابل پگاه گيلان بر روي پيراهن هاي بازيكنان پرسپوليس حك شود تا روز شنبه مذاكرات نهايي در اين مورد صورت گيرد.

گفته مي شود پرسپوليسي ها از شركت سامسونگ خواهان مبلغ 700 ميليون تومان بوده اند كه مسوولان اين شركت پيشنهاد پرسپوليس را نپذيرفته اند و با پرداخت مبلغي كمتر به عنوان اسپانسر استقلال فعاليت خواهند كرد.

 

کد مطلب 20506

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