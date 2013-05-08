وزیر خارجه آمریکا به سرزمین های اشغالی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشییتد پرس"، "جان کری" وزیر امو خارجه آمریکا در دو هفته آتی برای ادامه گفتگو های سازش به خاورمیانه سفر خواهد کرد.

جان کری قرار است در تاریخ 21 یا 22 ماه می از کرانه غربی و سرزمین های اشغالی دیدار کند.

همچنین جان کری قرار است در جریان سفر به خاورمیانه با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهونیستی و "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند.

جان کری 2 هفته پیش نیز پس از شرکت در کنفرانس موسوم به "دوستان ترکیه" در استانبول به فلسطین اشغالی سفر کرد و با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز دیدار کرد.