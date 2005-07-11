كارگاه "نقاشي خط" و "ورك شاپ" هنري در فرهنگسراي علوم

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين كارگاه با حضور محمد غفوري منش ، استاد خوشنويسي و نقاشي خط ، روز دوشنبه سوم مرداد ماه ازساعت 17 الي 20 درنگارخانه صنيع الملك برگزار خواهد شد .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي فرهنگسراي علوم حاكي است، علاقه مندان مي توانند جهت شركت دراين برنامه به نشاني ميدان بريانك، خيابان شهيد دعوتي، خيابان شهيد اميرقلي (نيكو)، بعد ازتقاطع خوش جنوبي، فرهنگسراي علوم، نگارخانه صنيع الملك مراجعه فرمايند و يا جهت كسب اطلاعات بيشتربا شماره تلفن هاي 5715879-5765884 تماس حاصل فرمايند .