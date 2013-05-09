مشاركت فعال تمام دستگاه ها براي اجراي طرح جامع اوقات فراغت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر چهارشنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: جایگاه مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور اهمیت تصمیمات این شورا به عنوان مرجعی سیاست گذار و برنامه ریز را دوچندان کرده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: باید با نگاه آمایشی، اسناد بالادستی در حوزه آموزش و پرورش به برنامه های قابل اجرا تبدیل شود.

فروزان مهر با تاکید بر لزوم فعال تر شدن بیشتر کارگروه های تخصصی ذیل شورای آموزش و پرورش بیان کرد: باید با تشکیل اتاق های فکر و مشارکت فکری کارشناسان خبره ی این حوزه در جهت افزایش اثربخشی مصوبات شورا اقدام کرد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام تابستان و تعطیلی مدارس بر اجرایی شدن طرح جامع اوقات فراغت تاکید کرد و گفت: برای مدیریت بهینه اوقات فراغت دانش آموزان بايد رویکردهایی مانند پرورش خلاقیت، آشنایی با فضای کسب و کار، بصیرت افزایی، انجام فعالیت های ورزشی و مهارت آموزی را اتخاذ کرد.

استاندار خراسان رضوی ضمن تاكيد بر فعاليت شوراي آموزش و پرورش شهرستانها و همكاري و مشاركت تمام دستگاهها در اين زمينه اظهار کرد: فضای آموزشی حاکم بر برنامه های اوقات فراغت نباید صرفا به صورت روش های متداول آموزشی و حضور در کلاس باشد، بلکه باید از شیوه هایی چون استاد شاگردی، بازدیدهای میدانی و اردوهای علمی نیز بهره جست.

فروزان مهر تصریح کرد: از آن جا که دانش آموزان، مخاطب برنامه های این حوزه هستند، توجه به سلایق و نظرات آن ها در برنامه ریزی ها ضروری است.

وی با اشاره به تلاش دشمن جهت تغییر ارزش ها، به ویژه در نسل جوان گفت: درک اهمیت برنامه های حوزه اوقات فراغت از سوی تمام نهادهای مسئول و هم افزایی دستگاه ها جهت اجرای مطلوب این برنامه ها موجب تبدیل اوقات فراغت تابستانی از تهدیدي احتمالي به فرصتی ارزشمند خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی تقسیم کار دستگاه ها را جهت افزایش هم افزایی آنان ضروری برشمرد و گفت: باید از مشارکت مردم جهت حسن اجرای برنامه های اوقات فراغت استفاده شود.

گفتني است در ادامه جلسه ضمن ارايه گزارش عملكرد اين شورا در سال 90 از سوی مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوي، اعضاي شورا براي اجراي طرح جامع اوقات فراغت به بحث و تبادل نظر پرداختند.