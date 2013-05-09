رسیدگی 500 هزار پرونده در محاکم قضایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جعفری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری با اشاره به اینکه مازندران امن ترین استان کشور محسوب می شود، اظهار داشت: سالانه شاهد حضور میلیون ها گردشگر به مازندران هستیم، که بخشی از جرایم ارتکابی افرادهای غیر بومی هستند

وی با اعلام اینکه برای پیشگیری و مقابله با جرائم و مجرمان امکانات و منابع انسانی در حوزه امنیتی و انتظامی، متناسب با استان نیست، گفت: برای رفع این مشکل نیارز به توجه ویژه مسئولان و وزیر کشور دارد.

داستان شهرستان ساری یادآور شد: در بین شهرهای مازندران آمارجرائم ارتکابی مرکز استان بیشتر از سایرشهرهای استان است.

جعفری افزود: تعداد زندانیان استان نسبت به جمعیت سه ملیونی آن آمار بسیار پایینی است.

وی با بیان اینکه مازندران دارای 320 کیلومتر نوار ساحلی است، تاکید کرد: با توجه به تاسیس سازمان سواحل عمران خواستان اجرای این قانون و استقرار سازمان سواحل عمران در استان شد

اعتبار 25 میلیاردی برای پروژه مسکن مهر میارکلا

فرماندار مرکز استان برای اتمام پروژه مسکن مهر میارکلا ساری 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

جواد واحدی اظهار دات: در سفرهای اول و دوم هئیت دولت به مازندران شهرستان ساری دارای 131 مصوبه بوده که تعداد 63 مورد اجرایی و 43 مصوبه در حال اجرای و 25 مصوبه دیگربه دلیل کمبود اعتبار هنوز مصوبات اجرایی نشده است

وی خواستار افزایش تهسیلات مسکن مهر میارکلا ساری از 25 میلیون به 30 میلیون تومان و برطرف کردن ضعف زیرساخت این پروژه شد.

فرماندار مرکز استان با بیان اینکه ساری پتانسیل بالایی درحوزه گردشگری برخوردار است، از وزیر کشور خواست تا نمایندگی گردشگری ساری به اداره ارتقا پیدا کند.

شهرستان ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.