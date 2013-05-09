کنگره بین المللی جراحی قلب ایران در ساری آغاز شد

به گزرش خبرنگار مهر، در این کنگره بین المللی دو روزه آخرین اطلاعات علمی در زمینه جراحی قلب، کاردیولوژی، کاردیولوژی اینترونشنال، بیهوشی، پرستاری و پرفیوژن و آخرین پیشرفتهای علمی کشور در خصوص بیماریهای قلبی و درمان آنها ارائه می شود.

شروین ضیابخش طبری، دبیر علمی کنگره بین المللی جراحی قلب ایران، صبح پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این کنگره در سخنانی با اشاره به ارسال سه هزار مقاله از مولفان خارجی و داخلی در زمینه جراحی قلب به این سمینار، اظهار داشت: 400 مقاله در این کنگره بین المللی پذیرفته که 70 مورد آن به صورت سخنرانی ارائه می شود.

وی بیان داشت: در این کنگره بین المللی دو روزه جراحان و محققان پزشکی از کشورهای یونان، کرواسی و هلند به همراه جراحان قلب ایران و کشورهای آسیایی حضور دارند.

ضیابخش طبری گفت: در حاشیه این کنگره، نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای تجهیزاتی بیمارستانی جراحان قلب ایران و برخی کشورهای جهان برای بازدید اساتید و محققان حاضر در کنگره ارائه شده است.

وی بیان داشت: بیش از 460 نفر از جراجان قلب ایران و دنیا در این کنگره دو روزه، آخرین یافته های علمی جراحی قلب ایران و دنیا را بررسی خواهند کرد.