150 هزار راس گوسفند و بز در دهلران علیه بیماری بروسلوز مایه کوبی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا غلامی صبح پنجشنبه در بازدید از طرح مایه کوبی دامهای شهرستان دهلران گفت: عملیات مایه کوبی علیه این بیماری توسط گروه های دامپزشکی و با اولویت مناطق پر خطر در حال اجراست.

وی اظهار داشت: بروسلوز بیماری های مشترک میان انسان و دام است که از طریق فرآرده های دامی به انسان منتقل می شود.



رییس شبکه دامپزشکی دهلران افزود : پیش بینی می شود در پایان این طرح بیش از 150 هزار راس گوسفند و بز در شهرستان علیه این بیماری مایه کوبی شوند.



غلامی از دامداران دهلرانی خواست با گروه های دامپزشکی در خصوص سرعت بخشی در اجرای عملیات مایه کوبی در جمعیت دام سبک همکاری کنند.