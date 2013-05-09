هفت میلیارد ریال وام خود اشتغالی به مراکز فنی و حرفه ای پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر صبح پنجشنبه در جلسه بررسی فعالیت مراکز فنی و حرفه ای شهرستان اردبیل تصریح کرد: این مبلغ وام برای 175 نفر کارآموز مراکز فنی و حرفه ای در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه متقاضیان به بانکهای عامل معرفی شده اند، اضافه کرد: مراحل اولیه پرداخت تسهیلات سپری شده و با تکمیل پرونده و عقد قرارداد در بانک افراد می توانند وام خود را اخذ کنند.

دبیر اجرای این مهم را در راستای توسعه کارآفرینی و استفاده از مهارتهای فارغ التحصیلان مراکز فنی و حرفه ای برشمرد و تاکید کرد: با توجه به نیاز شهرستان اردبیل به زمینه های شغلی مهارت این گروه از افراد می تواند زمینه ساز مشاغل نوین باشد.

فرماندار اردبیل اضافه کرد: مراکز فنی و حرفه ای بیش از تعهد خود ایجاد اشتغال کرده است و برای توسعه این مهم حمایتهای لازم صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: مهارت آموزی از جمله مهمترین نیازهای بازار کار فعلی است و در صورتی که افراد زبده ای پرورش یابد باید مورد استفاده قرار گیرند.