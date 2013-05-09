ذره ای از اصرار خود برای حفظ هنر و تمدن اسلامی کوتاه نمی آییم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه چهارشنبه در جمع هنرمندان خارجی و داخلی صنایع دستی اظهار داشت: هم اکنون تمامی ارکان کشورهای خارجی و به خصوص رسانه های این کشورها با تمام توان خود در تلاش هستند تا مردم جهان را نسبت به هنر اسلامی بی علاقه کرده و این هنر را هنری در حال زوال ونابودی معرفی کنند.

وی ادامه داد: در حالی که با مقایسه آثار اسلامی با دیگر آثار می توان به سادگی متوجه برتری آثار اسلامی شد که در این میان حتی بسیاری از صاحب نظران این رشته نیز به این حقیقت اعتراف نموده اند.

بیگی با اشاره به اینکه دشمنان در پی از بین بردن هویت ملی مردم و به خصوص جوانان هستند، گفت: هنر اسلامی و صنایع دستی كه حكایت از پیشینه تمدن اسلامی دارد از جمله عواملی است كه می ‌تواند موجب تقویت هویت اسلامی و فرهنگ ملت‌ های مسلمان شود.

وی افزود: هنر همواره و از سالیان گذشته مورد توجه مردم ایران زمین بوده و می توان این کشور را یکی از اصیل ترین و با قدمت ترین کشورهای جهان در زمینه هنر دانست.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم کشور برای اثبات هویت اسلامی خود هزینه‌ های زیادی را پرداخته اند، گفت: با وجود صرف این هزینه ها که گاهی اوقات با صرف جان و مال مردم همراه بوده است، مردم به هیچ وجه از اصرار خود برای حفظ این هنر کوتاه نیامده اند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعلق خاطر به موازین دینی و اسلامی پاسدار واقعی تمدن و هنر اسلامی بوده و در این راه از هیچ تلاشی فروگذاری نمی كند.