به گزارش خبرنگار مهر، نماینده محسن رضایی در این جلسه با اشاره به این که اصول بنیادی گفتمان محسن رضایی بر دو مبنا استوار است اظهار داشت: این دو مبنا دین مبین اسلام و مذهب پر افتخار تشیّع از نعمت های بزرگی هستند که در کنار کشوری کهن و دارای تمدن و مردمی با ایمان به ما هدیه شده است.

علیرضا میرزایی تصریح کرد: مکتب اهل بیت(ع) نیز گوهر گرانبهایی است که به دست ما رسیده و از نظر تاثیر گذاری در سرنوشت انسان ها اهمیّت بالایی دارد.

وی با اشاره به این که رهبری هم از دیگر نعمت هایی است که خداوند به ما اعطا کرده است بیان داشت: ایشان شخصیتی هستند که در ابعاد ملی و بین المللی جایگاه والایی دارند و برای اداره کشور لازم است یارانی در کنارشان قرار گیرند که هم طراز ایشان باشند.

نماینده محسن رضایی در این مناظره انتخاباتی با بیان این که همه پیامبران مبعوث شدند تا با اشرافی گری مبارزه کنند، خاطرنشان کرد: امیرالمومنین (ع) برای این که با اشرافی گری اموی مبارزه می کرد در محراب به شهادت رسید.

میرزایی عنوان داشت: همه کاندیدا هایی که در چهار چوب نظام اسلامی و متعهد به ارزش های دینی باشند با اشرافیت مخالف هستند.

مبارزه با اشرافیت یک عمل زیر بنایی است/ با شعار چیزی حل نمی‌شود

وی تاکید کرد: مبارزه با اشرافیت و توسعه عدالت یک عمل زیر بنایی است که با شعار های ساده قابل حل نیست.

میرزایی در خصوص برنامه های اقتصادی دولت آینده ابراز داشت: در ابتدا باید علت دقیق مشکلات را به شکل علمی شناسایی و کلید حل آن را پیدا کنیم.

وی با اشاره به این که تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته 300 میلیارد دلار بوده است گفت: این رقم در کشور صنعتی آلمان قریب به 3000 میلیارد دلار و در امریکا 14 هزار میلیارد دلار بوده است.

نماینده محسن رضایی افزود: بورس وال استریت جای بسیار خطرناکی است، در گذشته معیار اقتصاد کشورها طلا بود، بورس وال استریت موجب شد اعتبار کاذبی به دلار داده شود و دلار معیار شود که یک کلاهبرداری بین المللی است.

تنها راه پیشرفت اقتصاد کشور تولید است

وی با اشاره به این که مبنای اقتصاد کشور ما نفت است اظهار داشت: تنها راه پیشرفت اقتصاد کشور ما تولید است، تولید غیر نفتی و اداره کشور از طریق درآمد تولید ما را از این بحران اقتصادی عبور می دهد.

میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که اسرائیل کشور نیست بیان داشت: اسرائیل یک تفکر پلید فاشیستی و نژاد پرستی است که قطعا هرآزادی خواهی با این رژیم غاصب و این نوع تفکر سر جنگ دارد.

وی افزود: صیهونیست‌ها اعتقاد دارند نعوذ بالله پیامبرشان با خدا کشتی گرفته او را شکست داده و اسرائیل قوم برتر زمین است، ما با این ایده و تفکر آن ها سر جنگ داریم.

نماینده محسن رضایی با بیان این که نمی توان گفت کسی 100 درصد رأی می آورد یا نمی آورد تصریح کرد: صد یا صفر درصد در حوزه فیزیک و شیمی هم علمی نیست چه برسد به عرصه سیاست.

وی یاد با اشاره به این که یکی از افتخارات محسن رضایی این است که در کارشناسی و تدوین چشم انداز 20 ساله کشور نقش کارشناس را داشته است گفت: عرصه سیاسی کشور دارد به سمت بد اخلاقی می‌رود، وقتی این اتفاق بیافتد یک جوّ احساساتی بوجود می‌آید، مردم و احزاب احساساتی رفتار می‌کنند و نامزدی که برنامه دارد دیده نمی‌شود.

میرزایی عنوان داشت: این که محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار آقای هاشمی می‌نشیند بار سیاسی ندارد و معنی اش این نیست که نظرات ایشان موافق است.

وی در پایان افزود: رتبه رضایی در آخرین آمار نظر سنجی صدا و سیما سیر سعودی و خوبی را داشته است.

دولت سازندگی گفتمان انقلاب را به گفتمان تکنوکرات تبدیل کرد

حجت الاسلام دکتر محمدرضا باقرزاده نماینده باقر لنکرانی نیز در این مناظره با اشاره به این که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب مردمی است، اظهار داشت: از جهت عمق مردمی بودن نظیر این انقلاب در دنیا وجود ندارد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی درمیان انقلاب‌های منطقه و جهان سرآمد است و آنچه این انقلاب را با باورهای مردم پیوند می دهد ماهیت ارزشی و دینی آن است.

حجت الاسلام باقرزاده با اشاره به اصل دوم قانون اساسی بیان داشت: نظام اسلامی بر پایه توحید، نبوت، معاد، امامت، عدل و کرامت انسانی بنا شده و مبتی بر ارزش های اسلامی و دینی است.

وی یادآور شد: این انقلاب که مبتنی بر ارزش های اسلامی و دینی است در ابتدای کار خودش با جنگ تحمیلی مواجه شد و بعد از جنگ نیز اقتضای مملکت این بود که خرابی های جنگ می بایست درست شود.

حجت الاسلام باقرزاده افزود: در همین راستا سازندگی شکل گرفت و متخصصان وارد عرصه سازندگی شدند، آقای هاشمی هم از نیروهای متخصص کمک گرفت و به این شکل هشت سال سازندگی رقم خورد.

نماینده جبهه پایداری عنوان کرد: در زمان سازندگی گفتمان انقلاب اسلامی که یک گفتمان مذهبی است به یک گفتمان تکنوکراتیک تبدیل شد و با عدم توجه عمیق و دقیق به عدالت و گفتمان مکتبی شعار توسعه منهای عدالت بوجود آمد.

شعار جامعه مدنی در دولت اصلاحات یک انحراف بود

وی ابراز داشت: در دولت اصلاحات نیز شعار جامعه مدنی که یک انحراف بود به جای جامعه علوی نهادینه شد.

حجت الاسلام باقرزاده با بیان این که جبهه پایداری برای این شکل گرفت انقلاب را به آن اصول قانون اساسی برگرداند گفت: این جبهه در ابتدا به صورت جدی از دولت نهم و دهم حمایت کرد و بعد از تغییر مواضع دولت نسبت به منویات رهبری و ایجاد انحراف در آن، آیت الله مصباح یزدی از اولین منتقدان دولت آقای احمدی نژاد شد.

وی تصریح کرد: میزان حال افراد است و هیچ تضمینی برای تغییر افراد وجود ندارد، اگر جبهه پایداری از دولت آقای احمدی نژاد حمایت کرد بلافاصله بعد از تغییر مواضع آن در برابر رهبری، از این دولت انتقاد کرد و در مقابل رفتارهای انحرافی آن ایستاد.

حجت الاسلام باقر زاده در خصوص اشرافی گری اظهار داشت: اشرافی گری خصلتی است که گاه با پول و سرمایه، گاهی هم با علم، پرستیژ اجتماعی و قرار گرفتن در محور قدرت خودش را نشان می دهد.

نماینده جبهه پایداری با بیان این که اشرافی گری تنها ثروتمند بودن و در کاخ زندگی کردن نیست اضافه کرد: این که کسی بگوید من 30 سال در رأس قدرت بودم و حالا افرادی کسی نباید قدرت را از من بگیرد یا این که صاحبان قدرت به متمولان گرایش پیدا کنند و زمینه افزایش سرمایه آنان را فراهم کنند نیز اشرافی گری است.

حجت الاسلام باقرزاده بیان داشت: اگر کسی معلم بود و به قدرت رسید نباید فقط به قشر معلمان توجه کند، نتیجه اشرافی گری همین رانت خواری ها و قرار گرفتن سرمایه های کشور در دست یک سری افراد خاص است.

یکی از اصول جبهه پایداری مبارزه با اشرافی گری است

وی با اشاره به این که یکی از اصول جبهه پایداری مبارزه با اشرافی گری است تاکید کرد: این جبهه همواره به ارزش ها فکر می کند، حتی اگر پرچم داران آن تغییر مسیر دهند در مقال آن ها می ایستد و تنها حفظ و تحقق ارزش های اسلامی را مهم می داند.

نماینده جبهه پایداری عنوان کرد: با توجه به این که بعضی افراد که قدرت را تصاحب کرده اند احساس می کنند قدرت ارث پدرشان است و نمی خواهند شخص دیگری به میدان بیاید، جبهه پایداری آماده تا کمک کند قطار انقلاب در ریل خودش قرار گیرد.

وی ابراز داشت: این که کاخ نشینی و سرمایه های آنچنانی مسئولان موجب شود بین آن ها و مردم فاصله بیافتد اشرافی گری است، وگرنه اگر مسئولی مردمی باشد ولی خانه خوبی در یک جای خوب شهر داشته باشد تنگ نظری است اگر بخواهیم بگوییم او اشرافی گر است.

در سیاست خارجی دشمنان ما مثل سگی هستند که در شب حمله می‌کنند

حجت الاسلام باقرزاده در رابطه با سیاست خارجی خاطرنشان کرد: در سیاست خارجی همه امور به دست مقام معظم رهبری است، البته اگر افق دید رئیس جمهور با رهبری یکی نباشد مشکلاتی مانند تعلیق انرژی هسته ای در دولت اصلاحات بوجود می آید.

وی با بیان این که این که در مورد سیاست خارجی رئیس جمهور سوال می شود این مفهوم را ندارد که او می تواند تصمیم گیرنده سیاست های کلان خارجی باشد، تصریح کرد: این یعنی باید دیدگاه رئیس جمهور در سطح دیدگاه مقام معظم رهبری باشد، ما نمی خواهیم کسی در کنار رهبری قرار گیرد که مانع انجام منویات ایشان شود.

حجت الاسلام باقر زاده اظهار داشت: در سیاست خارجی دشمنان ما مثل سگی هستند که در شب حمله می‌کنند، نباید از آنها فرار کنیم یا حتی بیاستیم، باید سنگ برداریم و به دنبالش بیافتیم.

بی توجهی به حرف امام(ره) خلاف فقه و قانون اساسی است

نماینده جبهه پایداری در خصوص این جمله آقای هاشمی مبنی بر این که ما با اسرائیل سر جنگ نداریم، تصریح کرد: شما چه کسی هستی که سر جنگ نداری؟ امام خمینی(ره) فرمود: "اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود" و بی توجهی به حرف امام خلاف ضرورت فقه و قانون اساسی است.

حجت الاسلام باقر زاده افزود: اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود" یعنی از نظر حقوقی و سیاسی باید محو شود، حالا اگر به این شکل نشد با رفراندوم، اگر با آن هم نشد آخرین راهکار از راه نظامی است.

نماینده جبهه پایداری یادآور شد: پیشنهاد مقام معظم رهبری درباره اسرائیل این است که رفراندوم برگزار شود، هرچه نتیجه شد همه قبول می کنند، البته رفراندومی که فلسطینی های اصلی بمانند، نه این که همه یهودی ها را از سرار دنیا جمع کنند تا به آن ها رأی بدهند.

حجت الاسلام باقرزاده بیان داشت: برخی فکر می کنند چون مقام معظم رهبری در رأس امور قرار دارند باید همه مسائل به درستی انجام شود، در صورتی که ایشان بارها گفته بودند بعضی مردم دارند زیر چرخ توسعه له می شوند، بسیاری از زیر مجموعه ها حتی قبول نداشتند و ندارند فاصله طبقاتی، فساد یا مشکلات دیگر وجود دارد.

وی در پایان گفت: رئیس جمهور صالح کسی است که در همه امور اجرایی بر اساس منویات رهبری عمل کند و نظر شخصی خودش را در مقابل رهبری قرار ندهد.

ورود قالیباف به نیروی هوایی سپاه موجب تحولات اساسی شد

نماینده محمدباقر قالیباف نامزد ریاست جمهوری نیز در این نشست اظهار داشت: قالیباف در نوجوانی و جوانی از فعالان سیاسی و انقلابی محل زندگی‌اش در توابع مشهد بود.

حجت الاسلام میریاسر گریوانی با اشاره به این که قالیباف همواره در مبارزه با رژیم طاغوت بود بیان داشت: در جنگ تحمیلی نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی جوانان مشهد به جبهه عازم شد، بعد از جنگ نیز در همان کسوت جهادگری در سپاه پاسداران و قرارگاه سازندگی خاتم الانیبیاء مسئولیت پذیرفت که تا امروز هم برکات آن در سراسر کشور مشهود است.

حجت الاسلام گریوانی تصریح کرد: با ورود قالیباف به نیروی هوایی سپاه تحولاتی اساسی در این مرکز شکل گرفت و این بخش قوت دو چندانی یافت.

وی با بیان این که در گذشته فساد اقتصادی به معنای امروز خود وجود نداشت، افزود: قالیباف در دوره اصلاحات متصدی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود و در این زمینه مقاومت عجیبی داشت.

حجت الاسلام گریوانی با اشاره به این که در مدیریت قالیباف هیچ گاه حرکت‌های چکشی و افراط و تفریط دیده نمی‌شود، عنوان داشت: در دوران تصدی ایشان در ناجا نیز تحولات گوناگی رخ داد که مهترین آن مبارزه با فساد اخلاقی و اقتصادی بود.

وی در خصوص دیپلماسی خارجی نامزد احتمالی خود ابراز داشت: در انتخابات های گذشته کاندیدا ها از عدم آگاهی و کم آگاهی مردم سوء استفاده می کردند و تصمیم گیری های خارجی را قائم به رئیس جمهور جلوه می دادند.

احمدی نژاد که نمی‌توانست کار انجام دهد اشتباه کرد مسئولیت قبول کرد

حجت الاسلام گریوانی تصریح کرد: رئیس جمهور در روابط بین الملل نقش قانون گذار و تصمیم گیرنده ندارد و در جایگاهی نیست که در مورد ارتباط با امریکا و سیاست های کلان حوزه بین الملل تصمیمی اتخاذ کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از دولت نهم و دهم گفت: آقای احمدی نژاد هشت سال گفت می‌خواهم کار کنم اما در سال آخر ریاست خود می‌گوید نمی‌گذارند کار کنم.

حجت الاسلام گریوانی ادامه داد: این موانعی که آقای احمدی نژاد مدعی است بر سر راهش قرار دارد از بی لیاقتی نیروهای خودش است، او که نمی‌تواند کاری انجام دهد اشتباه کرد مسئولیت قبول کرد.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت هدف است، تصریح کرد: این که ما به دولت آقایان هاشمی و خاتمی یا حتی دولت‌های خارجی تاسی کنیم ایرادی ندارد، فقط باید علم را از آن‌ها بگیریم و بومی سازی کنیم.

حجت الاسلام گریوانی بیان داشت: این که دکتر قالیباف در کتاب خود اسم اسرائیل را برای ارائه آمار آورده به این معنا نیست آن را رسمیت بشناسد، بالاخره اسرائیل به عنوان یک رژیم ظالم واقعیتی است که وجود دارد.

ما با اسرائیل سر جنگ داریم

وی در خصوص اظهارات اخیر آقای هاشمی مبنی بر این که ما با اسرائیل سر جنگ نداریم بیان داشت: ما با اسرائیل سر جنگ داریم، اما امروز راه جنگ ما جنگ نرم و از طریق راه های غیر سخت افزاری است.

حجت الاسلام گریوانی افزود: دشمن امروز از حربه ناآگاهی جهان استفاده می کند، حمله به افغانستان و عراق با نا آگاهی مجامع بین المللی انجام شد و امروز در سوریه همین اتفاق در حال رخ دادن است.

وی تصریح کرد: سوریه خط مقدم ماست و باید با آگاه سازی جوامع بین المللی از مواضع خود دفاع کنیم.

رفتار دولت با منویات رهبری تطبیق ندارد

حجت الاسلام گریوانی گفت: متاسفانه امروز رفتار دولت در عرصه سیاست خارجی و عرصه های دیگر با منویات رهبری تطبیق و همخوانی ندارد.

وی در خصوص تکنوکرات بودن دکتر قالیباف ابراز داشت: علم ابزار پیشرفت و عدالت است، ارتباط با دستگاه ها و منابع علمی و بومی سازی آن از راهکارهای پیشرفت است.

حجت الاسلام گریوانی با طرح این سوال که اصلا منشأ تکنو کرات بودن قالیباف کجاست؟ افزود: تکنو کراتی و تکنو کراسی معنای سیاسی ندارد و به معنی بهره گیری از علوم نوین و تکنیکال و بومی سازی آن در جهت پیشرفت و کارآمدی نظام دینی است.

وی در پایان تاکید کرد: عده ای در تلاش هستند بین عقلانیت و ارزش ها فاصله بیاندازند و از آن سوء استفاده کنند، قالیباف هیچ وقت نگفته تکنوکرات است.

دولت احمدی نژاد در حوزه های رفاهی و اجتماعی عملکرد مناسبی نداشت

نماینده حجت الاسلام حسن روحانی نیز در این میزگرد انتخاباتی اظهار داشت: اخلاق، اقتصاد و روابط خارجی باید موضوعات گفتمان امروز کشور باشد.

محمد باقر نوبخت بیان داشت: کسی که برای پذیرفتن مسئولیت ریاست جمهوری شانه آماده کرده است باید بداند که 4 یا 8 سال فرصت دارد نسبت به تحقق اهدافی که در سند چشم انداز 20 ساله کشور وجود دارد اقدام کند.

نوبخت افزود: دولت طی 8 ساال گذشته به رغم کسب درآمد های نفتی بیش از دوبرابر آنچه پیش بینی شده بود، در حوزه های رفاه و اجتماعی ناموفق عمل کرده است.

وی با بیان این که در سال 96 باید دو اتفاق باید بیافتد تاکید کرد: در چهار سال آینده باید قدرت واقعی خرید خانواده ها افزایش پیدا کرده و نابرابری و شکاف بین دهک ها کم شود.

تولید ثروت و توزیع عادلانه راه بهبود وضع اقتصادی

نوبخت عنوان داشت: تولید ثروت و توزیع عادلانه آن دو راه اصلی بهبود وضع اقتصادی کشور هستند.

وی ابراز داشت: باید برنامه ای ارائه کنیم که مشکل افرادی که به هر دلیلی نمی توانند درآمد داشه باشند، مانند 3 میلیون 600 نفر آماده به کاری که نظام و دولت در حال حاضر ظرفیت پذیرش آن ها را ندارند، حل شود.

نوبخت در رابطه با اشرافی گری اظهار داشت: حجت الاسلام حسن روحانی تمامی دوره جوانی اش را در شهر قم سپری کرد، در کنار تحصیل حوزوی لیسانس حقوق گرفت، در کار زراعی به پدرش کمک می کرد و افتخار استفاده از محضر آیت الله دکتر بهشتی را داشت.

وی با اشاره به این که ایشان معاون جنگ بود و در جبهه ها حضور داشت افزود: حجت الاسلام روحانی تمام عمرش را در حال تحصیل حوزوی بود، در سمت های مختلف به نظام اسلامی خدمت کرد و همواره سعی داشت با اشرافی گری مبارزه کند.

حسن روحانی در قضیه اسرائیل به نظر رهبری تمکین می‌کند

نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که مواضع نظام اسلامی در سیاست های خارجی سیاست گذاری می شود عنوان داشت: در رابطه با اسرائیل اگر سیاست ما مبتنی بر حذف آن هم باشد در شرایط کنونی نیاز به هیچ تحریکی نیست.

وی ابراز داشت: مقام معظم رهبری در مورد اسرائیل فرمودند باید رفراندوم بشود و دکتر روحانی نیز به این نظر رهبری تمکین می کند.

2 سال تعویق برنامه هسته‌ای یک تاکتیک بود

نوبخت در خصوص عقب نشینی در انرژی هسته ای و 2 سال تعویق آن توسط حجت الاسلام روحانی تصریح کرد: این یک تدبیر بود و قطعا مقام معظم رهبری در اجرای آن نقش تعیین کننده ای داشتند.

وی یادآور شد: فعالیت های پنهانی ما در زمینه هسته ای توسط منافقان لو رفت، این درست زمانی بود که دشمن برای ایران هم مانند افغانستان و عراق برنامه نظامی داشت و برای جلوگیری از آن عقب نشینی از مسئله هسته ای یک تاکتیک بود.

نوبخت افزود: مقام معظم رهبری نیز در 18 مهر سال 85 طی یک سخنرانی قریب به این مضمون فرمودند در جنگ عقب نشینی یک تاکتیک است، عقب نشینی فرار نیست، همچنان که پیشروی تاکتیک است در زمان عقب نشینی اگر فرمانده عقب نشینی نکند خیانت کرده است.