  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۲۹

اولیایی:

ایمنی جزء جدا نشدنی صنعت برق است

ایمنی جزء جدا نشدنی صنعت برق است

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به ضرورت صنعت برق، ایمنی جزء گره خورده و جدانشدنی در این صنعت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم اولیایی صبح پنج شنبه در آیین برگزاری مانور بزرگ خدمات رسانی ایمن، گفت: حاصل فعالیت های عملیاتی بستر رفاه، ایمنی و خدمت رسانی بیشتر به مردم را فراهم می کند.

وی افزود: در هیچ جایگاهی از حوزه های مختلف نمی توان از ضرروت برق چشم پوشی کرد بنابراین ایمنی باید همیشه در اولویت کاری نیروهای شرکت توزیع برق باشد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: ایمنی در صنعت برق نقش پر رنگ تری دارد و رعایت یا عدم رعایت آن بیشتر خود را نشان می دهد.

اولیایی برگزاری مانورها را اقدام ارزشمندی دانست و اظهار کرد: سنجش آمادگی نیروها، محک و ارزیابی آنان موجب اطلاع از توانمندی آنان می شود و نقاط قوت و ضعف را مشخص می کند.

وی بیان کرد: مانورها از نظر اقتصادی، اجرایی و عملیاتی با اهمیت هستند چراکه تجربیات در این گونه فعالیت ها انتقال می یابد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: باید در محورهایی بیشتر با قطع برق مواجه هستیم اصول ایمنی بالاتری اجرا و تقسیم زمان در برنامه های عملیاتی با سرعت بیشتری انجام شود.   

کد مطلب 2050752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها