اعتراف به قتل پدر خوانده/ دستگیری شیطان پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته پسر جوانی که پسرخاله خود را به خاطر بازی پاسور به قتل رسانده بود، در مخفیگاهش در غرب کشور دستگیر شد.

شامگاه 28 دی ماه سال كشف جسدی در خيابان زربافيان ـ كوچه مرادي به كلانتري 115 رازي اعلام شد .با حضور مأموران كلانتري و بررسي هاي اوليه مشخص شد فردي به نام برزو 27ساله بر اثر ضربات متعدد چاقو به بيمارستان منتقل و فوت کرده است.با آغاز رسیدگی به این پرونده ، یکی از برادران مقتول در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان عنوان داشت که پسرخاله آنها به نام "فرشید 25 ساله در تماس تلفنی عنوان کرده که او مرتکب قتل شده است. در ادامه کارآگاهان متوجه شدند که فرشید پس از وقوع جنایت از تهران متواری شده است . بلافاصله اقدامات پلیسی برای شناسایی مخفیگاه او آغاز و کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم پس از متواری شدن ، در یکی از شهرهای غرب کشور مخفی شده است .

با شناسایی دقیق مخفیگاه متهم ، هماهنگی لازم قضایی انجام و کارآگاهان اداره دهم با نیابت قضایی به غرب کشور اعزام شده و 11 اردیبهشت متهم را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند .متهم پس از انتقال به اداره دهم ، به ارتکاب جنایت اعتراف و در خصوص انگیزه آن گفت : به دلیل بازی پاسور و اینکه برزو همیشه به من می باخت با هم مشاجره لفظی پیدا کردیم و سرانجام در روز حادثه با یکدیگر درگیر شدیم .متهم در ادامه اظهاراتش گفت : چند روز پیش از جنایت ، بر سر بازی پاسور و شوخی کردن با یکدیگر دچار اختلاف شده و از آن زمان به بعد با یکدیگر دشمن شده ! و با یکدیگر درگیری لفظی داشتیم تا اینکه شب حادثه ، مقتول جلوی مرا در داخل کوچه گرفت و دوباره شروع به مشاجره لفظی کرد که این بار با یکدیگر درگیر شدیم . مقتول برای من چاقو کشید اما توانستم چاقو را از دستش خارج و چندین ضربه به او بزنم که پس از آن چاقو را چندین خیابان آن طرف تر انداخته و فرار کردم .

دستگیری دزدان بانک های مشهد

خبر دیگر این هفته مربوط به دستگیری دزدان مسلح بانک های مشهد است. اعضای این باند پس از دستگیری به دستبرد به پنج بانک اعتراف کردند.

ساعت 10:51 دقیقه سوم اردیبهشت امسال دو سارق وارد بانک ملت شعبه دانش آموز مشهد شده و با شلیک یک تیر هوایی مشتریان را در گوشه ای از بانک نگه داشتند. آنها سپس با تهدید کارکنان مبلغ 70 میلیون و 600 هزار تومان را داخل یک ساک مشکی رنگ قرار داده و از محل متواری شدند. در بررسی های اولیه مشخص شد سارقان صورت های خود را پوشانده و دو قبضه اسلحه کلاشینکف و کلت کمری همراه داشته اند. دزدان پس از اجرای نقشه خود سوار یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ شده و قبل از حضور ماموران گریخته بودند. از سوی دیگر بررسی های ماموران نشان داد طی ماه های گذشته چند فقره سرقت مسلحانه دیگر نیز به این شیوه از بانک های مشهد انجام شده است. کارآگاهان با طرح این فرضیه که سرقت ها به صورت سریالی بوده و از سوی اعضای یک باند انجام می شود، به تجسس های گسترده دست زدند. تيم هاي پليس آگاهي ،اداره تخصصي مبارزه با جرايم جنايي و پليس عمليات ويژه آگاهي استان اقدامات اطلاعاتي و پليسي ويژه اي را در اين خصوص آغاز کردند که سارقان حرفه اي ساعت 22 یکشنبه شناسايي شدند.در این عملیات شش نفر از اعضای این باند دستگیر شدند که در بازجویی های اولیه به سرقت مسلحانه از پنج بانک در مشهد اعتراف کردند. همچنین در بازرسي از پناهگاه سارقان مسلح بانک ها سه قبضه اسلحه جنگي ،مقاديري مهمات و وجه نقد مسروقه و همچنين يکدستگاه خودرو کشف شد.

اعتراف قاتل پدرخوانده

در این هفته مرد جوان که بر سر اختلافات مالی پدرخوانده خود را به قتل رسانده بود، پس از یک سال خود را تسلیم پلیس کرد.

اوایل این هفته جوانی به نام حمیدرضا با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی و معرفی خود به عنوان عامل جنایت در شهر اصفهان ، عنوان داشت : حدود یک سال پیش ناپدری ام را در اصفهان به قتل رسانده و تا به امروز فراری بودم .با توجه به اظهارات این جوان ، بلافاصله موضوع از طریق پلیس آگاهی اصفهان پیگیری و جنایت در یک کارگاه سنگ و قتل شخصی به نام محمدتقی 60 ساله در تاریخ 19 فروردین سال گذشته و متواری بودن قاتل به نام حمیدرضا 32 ساله تأیید شد.با آغاز رسیدگی به پرونده ، متهم در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : برای تهیه وام خرید خودرو مبلغ دو میلیون به ناپدری ام پرداخت کرده اما پس از گذشت مدتی او هیچ اقدامی برای تهیه وام نکرد . تصمیم گرفتم تا مبلغ دو میلیون تومان خود را از بازپس بگیرم و همین موضوع زمینه اختلافات بعدی من با وی شد .متهم در خصوص روز حادثه نیز به کارآگاهان گفت : 19 فروردین سال گذشته با پدرخوانده ام در خصوص بازپس دادن پولم درگیر شدم . فقط می خواستم پولم را به من برگرداند اما زمانیکه مدعی شد من نزد او پولی ندارم ، نتوانستم خودم را کنترل کنم. با سنگی که در حیاط بود ضربه ای به سرش زدم .

سوءاستفاده از دختران برای فروش شیشه

خبر دیگر این هفته مربوط به پسر شروری است کلکسیونی از جرایم را در پرونده اش دارد .

چندی قبل ماموران پلیس امنیت تهران از سوی بازپرس شعبه 7 دادسرای شهر ری ماموریت یافتند تا یکی از اراذل و اوباش معروف به نام "محمد. م" را شناسایی و دستگیر کنند. ماموران ابتدا با بررسی پرونده این فرد متوجه شدند او یکی از اراذل و اوباش به نام است که در پرونده اش سوابق متعددی از جمله شرب خمر،شرارت، زورگیری و اخلال در نظم عمومی و نزاع وجود دارد و آخرین بار نیز یکسال قبل با مجروح کردن یک شهروند متواری شده است.در بررسی های تخصصی مشخص شد این شرور پس از فرار به چند کشور از جمله ترکیه و تایلند چندی قبل به کشور بازگشته و با تغییر چهره در غرب تهران زندگی می کند. ماموران که توانسته بودند مخفیگاه این شرور را شناسایی کنند، با تعقیب و مراقبت متوجه شدند او دختران و پسران جوان را به بهانه کار جذب و از آنها برای توزیع شیشه در پایتخت استفاده می کند. با مشخص شدن موضوع و صدور حکم قضایی ماموران چند روز قبل مخفیگاه این متهم را محاصره کردند.ماموران با رعایت نکات امنیتی نیمه شب وارد خانه شده و موفق شدن این فرد را به همراه دختر جوانی به نام معصومه دستگیر کنند. در بازرسی از مخفیگاه این شرور یک کیلو و 320 گرم ماده مخدر شیشه، گاز اشک آور،آلات مصرف مواد مخدر،باتوم برقی، یک دستگاه خودرو پژو 206 و شمشیر کشف و ضبط شد.

دستگیری شیطان پایتخت

یکی از اخبار تکان دهنده این هفته مربوط به دستگیری شیطان پایتخت بود. مرد متجاوز در پوشش مسافر زنان و دختران را سوار خودروی خود کرده و با تهدید چاقو آنها را مورد آزار و اذیت قرار می داد.

31 فروردین امسال زنی با مراجعه به کلانتری 145 ونک به مأموران اعلام کرد: ساعت 20 و 40 دقیقه 31 فروردین امسال در خیابان شریعتی ـ روبروی بیمارستان ایران مهر سوار یک دستگاه خودرو پراید مشکی صندوق دار به شماره پلاک .... شدم . در ابتدای پل عابر پیاده جنب مجموعه ورزشی انقلاب ، راننده پراید با قمه مرا تهدید و اقدام به سرقت 30 هزار تومان وجه نقد ، گردنبند طلا و عابر بانک کرد اما با وجود سرقت و با گذاشتن چاقو روی صورتم مرا مورد آزار و اذیت قرار داد که به محض ایستادن یک دستگاه خودرو در کنار من ، به سرعت مرا از ماشین پیاده و به سرعت از محل گریخت . با آغاز رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان در اولین مرحله از اقدامات پلیسی خود به بررسی شماره پلاک خودرو پراید پرداخته و متوجه شدند که خودرو دارای سابقه سرقت بوده و پنجم اردیبهشت ، در خیابان گلبرگ به سرقت رفته است . همزمان با ادامه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهم ، پرونده های مشابه مورد بررسی قرار گرفت و کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از زنان جوانی شدند که به همین شیوه و شگرد و از سوی سرنشین یک دستگاه خودرو پراید مشکی موردسرقت اموال و آزار و اذیت قرار گرفته بودند . سرانجام با اقدامات گسترده پلیسی ، کارآگاهان موفق به شناسایی متهم به نام "غلامرضا" 35 ساله ، ساکن اسلامشهر شدند که بلافاصله هماهنگی های لازم قضایی انجام و متهم بامداد روز یکشنبه بازداشت و در بازرسی از مخفیگاهش تعدادی از اموال و مدارک شناسایی متعلق به تعدادی از شکات نیز کشف شد .متهم پس از انتقال به اداره پنجم و انجام مواجهه حضوری ، از سوی شکات مورد شناسایی قرار گرفت . متهم که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت ، در اعترافات اولیه خود و در خصوص نحوه انتخاب طعمه های خود به کارآگاهان گفت : عصرها به تهران می آمدم مسافران زنی که از نظر شکل ، ظاهری خوب داشتند را سوار کرده و در ادامه با چاقو آنها را تهدید و اموالشان را سرقت و بعد از دزدی ، آنها را مجبور می کردم تن به خواسته من بدهند .