ملکه الیاف ها در حال پوست اندازی/ لزوم اجرای طرح جامع نوغانداری 

به گزارش خبرنگار مهر، پیله تر ابریشم و نخ حاصل از آن بخشی از هویت ماست که زمانی اقتصاد ایران را پر رونق می کرد و ایران زمانی در کنار سایر کشورها تولید کننده ابریشم، فروش خوبی از این بخش داشت.

از اواخر دهه 70 با کاهش تعرفه های وارداتی، افزایش واردات بدون نیاز سنجی و افزایش هزینه های تولید کاهش تولیدات ابریشم در کشور و گلستان کلید خورد.

ضرورت اجرای طرح جامع نوغانداری

با این حال در چند سال اخیر با تدوین طرح جامع نوغانداری، روزنه ای برای رونق صنعت ابریشم بافی در گلستان پیدا شد. کاهش هزنیه های تولید، گسترش صنایع جانبی، ایجاد رشته های دانشگاهی و رفع مشکلات نوغانداری و بکارگیری فناوری های نوین از محورهای طرح جامع نوغانداری است.

همچنین برای راه اندازی این صنعت رشته دانشگاهی آن نیز باید راه افتد و از آنجایی که رونق ابریشم علاوه بر جلوگیری از واردات سالانه می تواند برای 80 هزار خانوار شغل ایجاد کند باید روند اجرای برنامه های آیین نامه نوغانداری شتاب بیشتری گیرد.

قام مقام بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: با شروع فصل بهار و در نیمه دوم فروردین، جعبه تخم نوغان بین پرورش دهندگان توزیع می شود و با توجه به شرایط جوی خوبی که داریم و نهالستان هایی که درایم بیش از چهار هزار جعبه توزیع شده است و اکنون در مرحله نهایی است و دو سه هفته بعد پیله های تر قابل عرضه است.

هلاکو درباره قیمت خرید تضمینی کرم ابریشم گفت: قیمت خرید تضمینی این محصول 11 هزار و 200 تومان است و با قیمت توافقی در بازار متفاوت است.

وی عنوان کرد: در یکی دوسال وضعیت نوغانداران بهتر شده است و کرم ابریشم به عنوان یک صنعت مادر تامین کنده حلقه های صنایع نساجی و فرش است.

وی گفت: از سال 89 بصورت جدی و با برنامه در این حوزه ورود پیدا کردیم و در سال گذشته نیز این طرح ادامه یافت و همایشهای منطقه ای نیز برگزار شد.

قائم مقام بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گلستان گفت: با اقدامات انجام شده، در حال حاضر روند تولید، افزایش داشته و امسال نیز پنج درصد رشد خواهد داشت.

غلامعلی هلاکو بیان داشت: گلستان رتبه دوم تولید کشور را دارد و گیلان با 80 درصد تولید، مقام اول کشور را بر عهده دارد.

چالشهای ابریشم بافی

وی به چالش های صنعت ابریشم اشاره و اضافه کرد: قاچاق بی رویه، ابریشم های بی کیفیت، وورد الیاف رقیب برای ابریشم مصنوعی از جمله این چالشهاست که در سالهای اخیر با آن مواجه بوده ایم.

هلاکو افزود: همچنین قیمتها با هزینه و زحمت نوغاندار مناسب نبود و این عوامل موجب شد تا نوغانداری به چالش کشیده شود، ای اینرو به این فکر افتادیم که با جدیت ورود پیدا کنیم و لازم است که ما شرایط قبلی را در نظر گیرم.

وی عنوان کرد: در این بخش از واردات رسمی ابریشم جلوگیری شد و انشاء الله شاهد رونق نوغانداری در کشور باشیم.

هلاکو نبود مدیریت واحد در حوزه ابریشم و نوغانداریها را از جمله مسائل مطرح کرد و گفت: متولی ابریشم شرکت سهامی ابریشم است و سیاستگذاری در زمینه تولید تخم نوغان و تکثیر نهالهای توت را انجام می دهد و همچنین می طلبد یک هماهنگی بین دستگاههای دولتی صورت گیرد.

ابریشم بافی گلستان در حال پوست اندازی

وی درپاسخ به اینکه بیشتر فعالان نوغانداری استان افراد مسن هستند و به جوانگرایی در این بخش توجه نشده است، گفت: در سنوات گذشته تغییری در حال اتفاق است و نوغانداری استان در حال پوست اندازی است و از قشر پیر به سمت جوان در حال حرکت است.

به تاکید فعالان صنعت نوغانداری در گلستان، راه اندازی تشکل ها و شرکت های تعاونی فعال، اعمال مدیریت واحد، تخصیص تسهیلات کم بهره و درازمدت و بیمه فعالان این بخش می تواند، به احیای و رونق بیشتر این صنعت کمک کند.

بیش از چهار هزار نوغاندار در گلستان فعالیت دارند و ساالنه بیش از 130 تن پیله تر در استان تولید می شود.