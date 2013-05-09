به گزارش خبرنگار مهر، احمد پور فلاح صبح پنحشنبه در نشست اعضای کمیسیون تخصصی صنایع اتاق ایران در ساری اظهار داشت: زمزمه هایی شنیده شده که متاسفانه قرار است، تعرفه های مالیاتی برای تولیدکنندگان به 18.5 درصد افزایش یابد که با این اتفاق باید زنگ خطر تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور به صدا درآید.

وی افزود: یکی از اساسی ترین پروژه ها در کمیسیون صنایع، تدوین دوباره قانون کشور از صفر بوده که دوازده کشور آن را آبررسی کرده که دو ورژن آن آماده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه استراتژی توسعه صنعتی یک پدیده مناسب برای تولیدکنندگان است، تصریح کرد: با تغییر وزرا نباید به دنبال تدوین استراتژِی توسعه صنعتی جدید باشد.

وی بیان داشت: طرح راهبردی استراتزی توسعه صنعتی وزارت صنعت، ناکافی بوده و مشاورت ها و مشارکت های لازم از بخش خصوصی نگرفته است بنابراین باید نگاه سیستمی به این موضوع شود.

فلاح با اشاره به اینکه تامین سیستمی و پایدار واحدهای صنعتی را در جلسات کمیسیون صنایع برگزار کردیم، افزود: مشکلات تامین اجتماعی واحدهای تولیدی را در اتاق ایران بررسی کردیم.

وی بیان داشت: بعید است با افزایش درآمدهای مالیاتی، بتوانیم به دنبال پایداری تولید باشیم و افزایش 18.5 درصدی مالیات واحدهای صنعتی، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل می شود.

این مسئول افزود: در سال گذشته هیچ اتفاقی برای تولید در سال تولید ملی اتفاق نیافتد و عملا طرح حمایت از تولید ابتر ماند چون دولت بودجه مربوطه را به وزارت صنعت نداده است.

وی با تاکید بر تصویب سریعتر طرح حمایت از تولید در مجلس، گفت: با اجرایی شدن طرح حمایت از تولید، مالیات از 25 به 15 درصد کاهش یابد و سه سال تنفس برای بدهکاران سیستم بانکی برای گذر از بحران صورت می گیرد. این طرح دارای 31 ماده بوده و منتظریم مجلس سریعا آن را اجرا کند.

عدم تکمین بانکهای خصوصی از بخشتامه بانک مرکزی

غلامرضا عشریه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز با اشاره به اینکه عمده ترین مشکل تولیدکنندگان در عدم همکاری بانکهای خصوصی است، اظهار داشت: بانک های خصوصی که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند، ولی به هیچ کدام از بخشتامه های بانک مرکزی عمل نمی کنند.

وی، استفاده از ظرفیت بانک های خصوصی را برای رشد و توسعه تولید استان ضروری دانست و افزود: در حال حاضر زمین فوتبالی بدون دروازه بان برای بانک های خصوصی ایجاد شده است که براحتی گل می زنند.

عشریه، خواستار پیگیری مسئولان امر برای تکمین بانک های خصوصی از بخشنامه های بانک مرکزی شد و گفت: مازندران بواسطه مشکلات ایجاد شده نیازمند استفاده از ظرفیت های بانکی و اقتصادی کشور برای رشد و توسعه مناسب است.



