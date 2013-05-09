افزایش 150 لیتر در ثانیه ای آب شرب بابل

وحید عزیزپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هزار و 350 لیتر در ثانیه در شهرهای بابل، امیرکلا و بابلسر تولید آب داریم افزود: با توجه به جمعیت شهرهای مذکور، 650 لیتر در ثانیهکمبود آب داریم.

وی افزود: برای حل مشکل کمبود آب شرب شهر بابل نسبت به تهیه زمین جهت احداث تصفیه فیلتر شنی در منطقه طلوت بابل اقدام کرده که با راه اندازی این تصفیه خانه به میزان 250 لیتر در ثانیه به ظرفیت آب شرب منطقه افزوده خواهدشد.

معاون مالی و پشتیبانی آب و فاضلاب مازندران یادآور شد: پس از پایان احداث خط انتقال آب و تحویل آب تصفیه نشده توسط شرکت آب منطقه ای ، آبفای مازندران اقدامات بعدی را جهت تصفیه و انتقال آن به شبکه آبرسانی شهر بابل را انجام خواهد داد.

عزیزپور به اصلاح پنج هزار و 800 متر و توسعه 9 هزار و 800 متر از شبکه های آب شهر بابل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 11 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در بابل اجرا شده است.

وی افزود: حفاظت از محیط زیست، بالابردن سطح بهداشت عمومی، بازیافت پساب تصفیه شده و استفاده مجدد آن در امر کشاورزی، پیشگیری از بیماریهای مسری از آلودگی آب و حفاظت منابع آب زیرزمینی از اهداف اجرای طرحهای فاضلاب در شهرهای استان است.

معاون مالی و پشتیبانی آب و فاضلاب مازندران ادامه داد: در شهرستان بابل و امیرکلا 11 هزار و 173 واحد دارای اشتراک فاضلاب بوده و از این بین 5 هزار واحد به شبکه فاضلاب متصل هستند.

عزیزپور یادآور شد: مدول اول تصفیه خانه و طرح جمع آوری فاضلاب بابل در سال 90 به بهره برداری رشید و در سال مقصد جمعیتی معادل 400 هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد. وی در پایان از شهروندان بابلی خواست در راستای تضمین سلامت جامعه و خانواده ها نسبت به جاتری سازی فاضلاب اقدام و از مزایای تقثیط هزینه اشتراک شرکت آب و فاضلاب بابل بهره مند شوند.